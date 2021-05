Afrique: 71|21 - Médecins Sans Frontières, 50 ans d'humanité

communiqué de presse

A l'occasion de son 50ème anniversaire, MSF présente trois expositions évènements en gares, en partenariat avec SNCF Gares & Connexions.

Sur le parvis de Paris Gare de Lyon du 30 avril au 30 juin

En gare de Strasbourg du 11 mai au 19 juillet

En gare de Bordeaux Saint-Jean du 1er septembre au 29 octobre

En attendant la réouverture prochaine des musées et autres lieux de culture, les gares - ces biens communs au cœur des villes - continuent de prendre le relais avec dynamisme et sans interruption, conformément à la volonté profonde de SNCF Gares & Connexions d'en faire des espaces de vie et de découverte à part entière.

2021 marque les 50 ans de Médecins Sans Frontières. A cette occasion, et à partir du 30 avril, trois expositions conçues sur mesure pour trois gares offriront ainsi au plus grand nombre la possibilité de découvrir une rétrospective inédite en images d'un demi-siècle d'interventions humanitaires au plus près des populations.

Depuis sa création en 1971, MSF a croisé la route de nombreux photographes soucieux de rendre compte du sort des populations frappées par la guerre, affectées par les épidémies ou les catastrophes naturelles, contraintes aux migrations ou exclues des soins. Photographes et équipes de MSF sont animés par une volonté commune de documenter ces situations complexes et de sensibiliser l'opinion publique.

Le regard de ces photographes, qui évoluent sur les mêmes terrains d'intervention de MSF, reflète l'histoire et les combats de l'association. En donnant un visage aux victimes des crises humanitaires, ils montrent également l'action de ceux qui leur viennent en aide. De la Bosnie au Yémen, de Haïti à la République démocratique du Congo, leurs images nous plongent au cœur des missions de MSF et de la médecine en contexte précaire. Interventions chirurgicales, soins psychologiques, traitement de la malnutrition, distribution de biens de première nécessité... L'éventail des activités est large.

Dans chacune des trois gares, une problématique différente sera mise en avant, pour refléter les nombreuses facettes et la diversité des interventions de MSF. A Paris Gare de Lyon, les photographies mettent en lumière les conflits et la médecine humanitaire, à Strasbourg, les mouvements de population et à Bordeaux, la logistique.

Parmi les photographes de l'exposition 71/21 :

Lynsey Addario, Peter Bauza, Guillaume Binet, Marcus Bleasdale, Manu Brabo, Gary Calton, Sylvain Cherkaoui, Narciso Contreras, Colin Delfosse, Antonio Faccilongo, Ricardo Garcia Vilanova, Cédric Gerbehaye, Robin Hammond, Paul Hansen, Roger Job, Olivier Jobard, Augustin Le Gall, Frédéric Noy, Espen Rasmussen, Sebastiao Salgado, Frédéric Sautereau, Luca Sola, Anna Surinyach, Nicole Tung, Stephan Vanfleteren, Kadir Van Lohuizen, John Vin, Eddy Van Wessel, John Wessels.