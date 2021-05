Sénégal: Projet d'assainissement autonome de la région de Dakar - Deux conventions à hauteur de 16 milliards FCfa signées

Monsieur Amadou Hott, Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Monsieur Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal et Monsieur Alexandre Pointier, Directeur de l'Agence française de développement au Sénégal, ont signé deux conventions de financement pour un montant d'un peu plus de 16 milliards FCFA. Ceci vise à financer un projet d'assainissement autonome dans la région de Dakar (PAAD).

Le projet PAAD vise à améliorer les conditions de vie et d'environnement des habitants des départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque, en contribuant à la construction et à l'accès aux ouvrages d'assainissement pour les ménages et les lieux publics.

Ainsi, 10 000 toilettes et dispositifs de gestion des eaux grises pour les ménages seront réalisés.

De même des ouvrages d'assainissement dans des écoles élémentaires et collèges, dans les centres de santé.

Près de 372 000 personnes bénéficieront de services d'assainissement et d'hygiène gérés en toute sécurité à travers ce projet.