Sénégal: Remise de matériel mobile au pavillons de l'UCAD, de la Fastef et de l'Uam - Maguette Sène équipe les campus en lits, matelas et tables

En marge d'une campagne de remise de matériel mobile au Pavillon S de l'Ucad, à la Fastef et au campus social de l'université Amadou Makhtar Mbow de Diamniadio hier, jeudi 06 Mai, le directeur des Centres et œuvres universitaires de Dakar, Maguette Sène, a tenu à rendre visite à ces sites. En effet, un important lot de lits, de matelas et des tables a été reçu tour à tour par les responsables de ces espaces sociaux.

"L 'UAM est la quatrième étape d'un programme entamé depuis quelques jours pour mettre à la disposition de nos pensionnaires que sont les étudiants des mobiliers dont ils ont besoin pour un meilleur cadre de vie, un meilleur cadre d'apprentissage. Ce n'est pas une première, puisque nous sommes déjà venus apporter des lits superposés et des matelas orthopédiques. Nous avons démarré par la salle d'étude et nous allons continuer avec les chambres des étudiants. Donc, c'est tout heureux que nous soyons là aujourd'hui car l'objectif est d'équiper toutes les chambres », a laissé entendre le directeur du Coud Maguette Sène, au campus social de l'université Amadou Makhtar Mbow.

En réponse, le président de la coordination des Amicales a tenu à saluer l'acte du directeur du Coud, tout en laissant entendre quelques maux qui perturbent leur campus social. « Je remercie le directeur du Coud pour ces efforts de plus pour améliorer nos conditions de vie et d'études au sein de notre campus mais aussi le coordonnateur de l'UAM.

Néanmoins, il y a quelques soucis qui gangrènent notre espace, il s'agit de la pénurie d'eau qu'on note souvent chez nous, du problème de transport vu la distance entre notre campus pédagogique et notre campus social, des problèmes de connectivité car l'essentiel de nos cours en ligne mais aussi de la restauration parce que ce qu'on mange ici nous vient directement de l'école normale », a déclaré Cheikh Ahmeth Tidiane Ndiaye, le président des coordonnateurs du campus de l'UAM

Face à ces requêtes, le directeur Maguette Sène a tenu à relever l'ensemble des efforts faits et en cours pour améliorer les conditions de vie des étudiants, aussi bien pour l'eau, la restauration, le transport et la connectivité. Non sans manquer de relever l'engagement du président Macky Sall qui « travaille d'arrache-pied pour la finalisation des chantiers qui doivent abriter le campus social et pédagogique de l'UAM à Diamniadio ».