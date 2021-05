Cote d'Ivoire: "Drôles de femmes" - La 2è édition sous le sceau de l'éducation de la jeune fille et de l'autonomisation de la femme

L'évènement culturel dénommé "Drôle de femmes" revient cette année 2021 après une suspension en 2020 pour raison de Covid-19. Cette deuxième édition placée sous le sceau de « L'éducation de la jeune fille et de l'autonomisation de la femme » se déroulera sur deux jours : le samedi 29 mai au Palais de la culture de Treichville et le samedi 12 juin au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, à Cocody.

Au-delà de l'aspect divertissement, la conceptrice Caroline Dasylva et son équipe entendent, à travers "Drôles de femmes", « remettre le théâtre au goût du jour dans les habitudes ivoiriennes ». Mais surtout, stimuler l'évolution des mentalités à l'égard des femmes par la valorisation des talents féminins et la valorisation de leur condition. Ce qui justifie d'ailleurs la thématique de l'édition 2021.

« Pour ce rendez-vous par excellence de la célébration du talent féminin, nos héroïnes, sélectionnées parmi les plus talentueuses du gotha culturel ivoirien, aborderont, à travers l'humour et la chorégraphie, certaines problématiques liées à la femme, notamment les inégalités du genre, les violences, l'immigration, l'accès à l'éducation, la prostitution et la drogue, avec pour seul et unique but de sensibiliser et éduquer la société », affirme l'initiatrice de l'évènement.

"Drôles de femmes" est un évènement humoristique dont les spectacles sont 100% féminins et portent la griffe de Mediatis Côte d'Ivoire, structure organisatrice. La première édition s'est tenue en 2019 avec ses deux spectacles joués au Palais de la culture de Treichville et au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Deux groupes d'actrices s'opposant dans « un conflit générationnel » seront sur scène. Dans l'équipe des "pagneuses" les spectateurs retrouveront Clémentine Papouet, Gbazé Thérèse, Bleu Brigitte, Nastou Traoré. Du côté des "collantières", l'équipe est constituée de Prissy la dégammeuse, Sarra Messan et Eunice Zunon. Ensemble, elles promettent des soirées de bonne humeur et de prestations musicales inédites.

Carolyne Dasylva, patronne de la boîte de communication Mediatis Côte d'Ivoire et animatrice à la Rti, est épaulée dans l'organisation de l'évènement par le dramaturge et metteur en scène, Elisée Vagba, du chorégraphe N'Dri Mathieu, ainsi que du décorateur Tagba Marius.