Algérie: Les massacres du 8 mai 1945 nécessitent davantage de recherches et de collecte d'informations

Ain Temouchent — Les massacres du 8 mai 1945 nécessitent davantage de recherches et d'exploration par les historiens et académiciens pour mettre en lumière ce chapitre historique important et décisif dans la préparation du déclenchement de la guerre de libération, a estimé le Secrétaire de wilaya de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM) d'Aïn-Temouchent, le moudjahid Mokhtar Bencherrat.

Le moudjahid Bencharret a révélé, dans un entretien à l'APS, à la veille de la commémoration de ce douloureux anniversaire, les faits des ces évènements qui se sont produits dans la rue témouchentoise, à l'instar du reste des régions du pays.

"Aïn Témouchent a vécu, pour sa part, l'enfer de ces répressions sanglantes en date du 8 mai 1945", a-t-il relevé tout en se remémorant que la rue principale du centre-ville (l'actuel boulevard de la Révolution) a été envahie par de nombreux citoyens sortis en masse pour manifester leur quête de l'indépendance de l'Algérie, telle que promise par la France en contrepartie de la participation des Algériens au conflit mondial.

Le même responsable a déploré, dans ce contexte, le peu de travaux sur ces évènements à Aïn Témouchent, signalant l'existence de "quelques témoignages faisant état de nombreuses victimes innocentes dans cette manifestation".

"Le nombre de martyrs des massacres du 8 mai 1945 à Aïn Témouchent sont jusque-là ignorés", a-t-il déploré.

Mokhtar Bencherrat a estimé nécessaire d'accorder un intérêt particulier à la recherche de cette période de l'histoire de ces évènements et la multiplication des efforts scientifiques pour faire connaître les crimes de la France coloniale contre le peuple algérien, à travers tout le territoire national.

Dans ce contexte, le moudjahid Bencherrat a rappelé les différents acquis réalisés récemment dans le domaine du renforcement de la mémoire de l'histoire de la Révolution, à l'instar des mesures décidées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la récupération des ossements et cranes de plusieurs chefs de la résistance algérienne et le dossier des archives de la Révolution, de même que l'officialisation du 8 mai, décrétée journée nationale de la mémoire.

Le moudjahid a appelé également l'Université d'Aïn Témouchent à accorder un grand intérêt au domaine de l'histoire par l'ouverture de laboratoires de recherche spécialisés en la matière et d'y veiller également par l'organisation de conférences et de colloques sur l'histoire, pour mettre en lumière de nombreux évènements historiques au niveau local. "Ceci permettra de contribuer à faire connaître aux générations montantes les sacrifices consentis et les âpres luttes menées, pour recouvrer la souveraineté nationale", a-t-il estimé.

Evènements précurseurs du 1er Novembre 1954

Le secrétaire de wilaya de l'ONM d'Aïn Témouchent a considéré que "les massacres du 8 mai 1945 ont provoqué une prise de conscience chez les Algériens, désormais convaincus de la nécessité de la lutte armée pour arracher la souveraineté nationale".

Le moudjahid Bencherrat se remémore également le parcours de l'enfant d'Aïn Témouchent , le chahid Kada Berrahou, prisonnier de guerre en Allemagne pour avoir participé au conflit mondial au sein de l'armée française.

"Une fois libéré, le chahid Berrahou retourna, dans sa ville natale, où il rejoint l'OS et prit part à de nombreuses opérations de distribution de tracts et de collecte d'argent pour préparer la Révolution. S'appuyant sur son expérience militaire, il a également pris en charge l'entrainement de nombreux moudjahidine dans la région", a indiqué le même interlocuteur.

Le moudjahid Bencherrat a également évoqué le rôle de l'enfant de la région, feu Bouhadjar Benaouda, dit Colonel Si Othmane, également membre de l'OS, qui a joué un rôle important dans le déclenchement de la Révolution de Novembre 1954 dans la région. Il a été chargé de la collecte des armes et des munitions dans la région de l'Ouest. Il a été désigné responsable de la Wilaya V historique après le décès sur le champ d'honneur du Colonel Lotfi.