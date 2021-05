Algérie: La chaine dédiée à la Mémoire dévoilera par "le son et l'image" la politique de la France coloniale

Alger — Le chef de projet de la chaine dédiée à la Mémoire, Saïd Oulmi a déclaré que cette dernière "dévoilera par le son et l'image" la politique de la France coloniale, soulignant que son objectif est de simplifier au téléspectateur le legs historique pour contribuer à la promotion du lien intergénérationnel.

Dans un entretien accordé à l'APS à la veille de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire, M. Oulmi a souligné que cette chaine "dévoilera par le son et l'image la politique, exercées 132 ans durant par la France coloniale qui a fait usage de répression, d'outrage, de brutalité, de torture et de génocide", soulignant que les programmes qu'elle diffuse ont pour objectif de "simplifier à nos enfants le legs historique, de manière à promouvoir le lien intergénérationnel et partant établir une connaissance historique qui sert de base pour la citoyenneté".

15 documentaires historiques, 23 documentaires sur le patrimoine, une série de 15 numéros de documentaires sur la religion et l'histoire, des portraits de moudjahidine et de chouhada, 08 films algériens, 5 feuilletons historiques, 06 émissions sur les grandes batailles, 35 programmes en langue française et plus de 300 autres courts programmes ont été diffusés sur cette chaine entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021, a fait savoir le responsable.

M.Oulmi a passé en revue des programmes de la chaine destinés aux enfants et aux jeunes, à l'instar de "Sur les traces de nos prédécesseurs", "Parlons histoire", "Apprends ton histoire" ainsi que d'autres programmes, dont "Des livres de mémoire", "Film et débat" et "Entre les lignes des traités".

Dans le traitement des sujets et des évènements, cette chaine a adopté une méthode académique qui se réfère aux témoignages vivants, aux documents, aux historiens, aux chercheurs et aux archives audiovisuels.

La promotion du patrimoine matériel et immatériel étant une source vitale de la mémoire collective, le chef du projet de création de la chaîne dédiée à la mémoire collective, a salué les décisions prises par le président de la République, en l'occurrence l'institution du 8 mai journée nationale de la mémoire et la création d'une chaîne de télévision thématique dédiée à l'histoire et à la mémoire. Ces décisions "confirment la détermination de l'Etat à protéger et à préserver la mémoire et à lutter contre l'oubli", a-t-il soutenu.

Création d'un festival du film documentaire historique baptisé "la médaille de la mémoire"

"Il s'agit là d'un point positif, d'autant que la chaîne en est encore à ses débuts et tente de s'imposer dans le domaine audiovisuel par la qualité de ses programmes", a-t-il ajouté.

Dans une démarche visant à diffuser ses productions et programmes dans les fora internationaux, la chaîne compte contribuer à la création d'un festival du film documentaire, baptisé "médaille de la mémoire" pour "encourager la production de ce genre de films et créer un espace de rencontre pour les producteurs, les chercheurs et les historiens, outre des ateliers de production répondant aux standards internationaux", selon le même responsable.

A cette occasion, une journée ouverte sera organisée sous le thème "la mémoire nous unit" avec une diffusion en simultanée avec la chaîne III de la radio nationale, d'une durée de 30 à 45 minutes, axée sur le rôle du "système éducatif dans la simplification et la transmission de l'information historique", "le rôle de la recherche scientifique dans l'écriture de la mémoire collective" et "le rôle de la société civile, la presse, les musées et sites historiques dans la préservation de la mémoire".

Media