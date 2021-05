Ile Maurice: Conseil des ministres - Vers un report des élections municipales

Le compte rendu du Conseil des ministres de ce vendredi 7 mai laisse sous-entendre que les élections municipales (qui, d'après la loi et et l'interprétation de l'opposition, doivent se tenir d'ici le mois prochain) ne se tiendront pas. Il semble que le gouvernement va se servir de la pandémie de Covid-19 pour les reporter.

Le cabinet (dont le compte rendu est tombé vers les 21 heures) a en effet validé la présentation d'un projet de loi sur les collectivités locales à l'Assemblée nationale, «The Local Government (Amendment) Bill».

Si l'on comprend bien, les conseils municipaux ou les conseils de village pourraient rester en place plus de six ans (donc il pourrait ne pas y avoir d'élections au bout de six ans) en cas d'état d'urgence ou d'épidémie et de quarantaine. Ces conseils pourraient être prolongés d'un an renouvelable, pour une période de deux ans maximum :

«The object of the Bill is to, inter alia, amend the Local Government Act so as to provide that, at any time, when - (a) a period of public emergency is in force in Mauritius; and (b) there is, or there is likely to be, an epidemic of a communicable disease in Mauritius and a quarantine period is in force in Mauritius, the President, acting in accordance with the advice of the Prime Minister, shall, by Proclamation, extend, during such periods, from time to time the life of 6 years of the entire Municipal City Council and Municipal Town Councils, or entire Village Councils, by not more than one year at a time, provided that the life of the Councils shall not be extended for more than 2 years.»

Donc si les amendements sont votés (vu la majorité au Parlement, le contraire serait surprenant) nous n'aurons pas d'élections municipales cette année...

Sinon, c'est dans l'air du temps avec la grosse saisie de drogue, le blanchiment et les liens avec les courses, le gouvernement va promulguer les «Regulatory Authority (Personal Management Licence) (Amendment) Regulations 2021 to provide for a requirement for additional senior officers of all GRA licensees to hold a Personal Management Licence ».