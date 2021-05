Maroc: L'UE devrait suivre l'exemple US et reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Le maire de la ville italienne de Liveri, Raffaele Coppola, a appelé l'Union européenne à suivre l'exemple de l'administration américaine qui a reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara. « Les Etats-Unis ont donné l'exemple en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Il s'agit d'une reconnaissance parfaitement légitime au regard de l'histoire de la région et de la nature des liens de la population locale avec le Maroc, comme j'ai pu le constater de visu lors de ma visite au Sahara», a souligné Raffaele Coppola dans une déclaration à la presse.

Le maire de Liveri, située dans la région de Campanie (Sud de l'Italie), s'était rendu en février 2014 dans les provinces du Sud dans le cadre d'une visite marquée par la signature d'un pacte de jumelage avec Dakhla, soutenant la souveraineté marocaine sur son Sahara. «Je salue le geste des EtatsUnis et je pense que l'Union européenne devrait faire de même», a-t-il poursuivi. Selon Raffaele Coppola, «si l'UE reconnaît la souveraineté marocaine sur ses provinces du Sahara, elle enverrait un signal fort, balayant d'un revers de la main les tensions et divisions héritées de la guerre froide et mettrait en avant les pré-requis d'ouverture permettant d'affronter sereinement le 21ème siècle».

Le maire de Liveri a saisi l'occasion pour assurer que sa ville et celle de Dakhla prévoient de continuer leur collaboration bilatérale tout en développant des projets communs avec la participation d'investisseurs italiens, notamment de la région de "Campanie" désirant développer des projets dans le Sahara, profitant ainsi d'une des meilleures infrastructures du continent et de l'arrivée de fonds d'investissements américains et d'entrepreneurs français, chinois et russes dans la région.

Sur ce point, Raffaele Coppola se demande «pourquoi l'Italie tarde à réagir pour se positionner et tirer également avantage de cette opportunité».

Chambre des représentants

La Chambre des représentants tiendra, lundi prochain, une séance plénière mensuelle consacrée aux questions orales de politique générale, adressées au chef du gouvernement. Selon un communiqué de la Chambre des représentants, cette séance, prévue à partir de 12H00, sera axée sur la thématique de "la mise en œuvre du chantier de généralisation de la protection sociale".