Maroc: Lancement de la campagne solidaire "Business "

Le coup d'envoi d'une campagne de communication digitale solidaire, baptisée "Business ", sera donné dimanche 9 mai par l'agence de communication MediAlaoui Agency. Cette initiative vise à utiliser le pouvoir du monde digital afin de mobiliser la communauté pour aider les petits commerçants et entrepreneurs marocains, indique l'agence dans un communiqué.

L'agence cite dans ce sens l'exemple d'Amina, une maman approchant la quarantaine avec une petite fille à sa charge, qui depuis plus d'une année s'est retrouvée sans revenu fixe à cause de la crise sanitaire de Covid-19. Souhaitant faire de sa passion son métier et son gagnepain, elle décida de lancer son propre projet de restauration, offrant ainsi un large choix de plats à prix abordable, rapporte la MAP.

Et de poursuivre : "Notre activation se déroule sur plusieurs étapes, en commençant par l'accompagnement d'Amina dans l'élaboration du menu jusqu'au lancement de la campagne qui regroupe par ailleursles différents acteurs du monde du digital, allant des créateurs de contenu jusqu'aux presses écrites et audiovisuelles et ce, dansle but d'atteindre 100 commandes en 48h et permettre ainsi à Mama Hajja d'atteindre plus de clients et accroître son chiffre d'affaires". La directrice générale de l'agence, Safaa Ouchen, a souligné que "nous voulons mobiliser le savoir-faire de l'agence et relever le défi de collecter 100 commandes pour chaque entrepreneur avec qui nous allons travailler et nous invitons toutes les Marocaines et Marocains à se mobiliser et aider du mieux qu'ils puissent. Chaque action compte".

MediAlaoui porte la responsabilité de se mobiliser au quotidien pour penser, concevoir et développer des solutions digitales et publicitaires aux entreprises de différentes tailles et de différents secteurs d'activités. Elle vise à travailler avec plus de 50.000 entreprises nationales et internationales d'ici 2025. L'agence se fixe continuellement des défis pour permettre à ses partenaires de se démarquer et de laisser leurs empreintes sur le monde digital, tout en garantissant un retoursur investissement de leurs dépenses marketing et publicité.