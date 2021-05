Maroc: ASFAR-WAC, le choc de l' ultime manche de la phase aller du championnat

Les clubs de la Botola Pro D1 de football aborderont en cette fin de semaine les péripéties de l'ultime manche de la phase aller. Une quinzième journée qui sera marquée par de belles affiches dont la plus en vue reste le choc ASFAR-WAC, programmé dimanche au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.

Une opposition entre deux grosses cylindréesfraîchement auréolées de leur qualification au dernier carré de la Coupe du Trône. Un match qui s'annonce sous de bons auspices et qui verra les Militaires viser la victoire pour préserver leur place dans le podium. Un scénario que les Wydadis, champions d'automne, tâcheront de déjouer en vue de conforter leur avance sur leur poursuivant immédiat, le Raja qui affrontera à domicile le MAS. Un match compliqué pour les Verts, secoués de nouveau par du rififi dans les vestiaires après l'élimination du club en Coupe du Trône. Face au club fassi, les protégés de Lassad Chabi se trouvent acculés de relancer leur machine et de renouer avec le succès, ce qui serait une bonne chose pour tout le groupe avant la virée sud-africaine pour jouer Orlando Pirates le 16 courant pour le compte du match aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération.

Le troisième match dominical mettra aux prises la RSB et le MAT, rencontre prévue au stade municipal de Berkane. Après deux défaites consécutives face au Wydad et au FUS, la formation berkanie est sommée de réagir face à un adversaire dont les performances fonctionnent en dents de scie. Samedi, quatre matches sont à l'ordre du jour dont le sommet du bas du tableau entre le RCOZ et la RCAZ. Le vainqueur de cette opposition entre ces deux équipes qui ferment la marche aura tout à gagner : se dégager du fauteuil de lanterne rouge dans l'espoir d'entamer du bon pied la phase retour du championnat, sachant que la 16ème journée aura lieu le 11 et le 12 courant.

L'autre mal barré du concours, le DHJ, recevra au stade El Abdi le Hassania d'Agadir qui a vu son parcours en Coupe du Trône stoppé par le RBM, locataire de la D2, aux quarts de finale. Après s'être imposés en déplacement sur le CAYB, les Jdidis auront à cœur de conserver cet élan afin de fuir la zone de turbulences le plus tôt possible, ce qui ne sera pas une mince affaire devant des Gadiris décidés à garder contact avec les équipes du peloton de tête. Les derniers matches au programme ne manqueront point d'attrait avec MCO-OCS et SCCM-FUS, alors que la rencontre IRT-CAYB devait avoir lieu vendredi.

Programme avec arbitres

Samedi à 22h00

RCOZ-RCAZ au complexe OCP à Khouribga (Jalal Jiyed)

MCO-OCS au stade d'honneur à Oujda (Mustapha Kechaf)

SCCM-FUS au stadeBachir à Mohammédia (Nabil Benrkiya)

DHJ-HUSA au stadeElAbdi àEl Jadida (Mohamed Bellote)

Dimanche à 22h00

ASFAR-WAC au complexe Moulay Abdellah à Rabat (Daki Reddad) RCA-MAS au complexe Mohammed V à Casablanca (Hicham Tamsamani) RSB-MAT au stade municipal à Berkane (Karim Sabry)

Botola Pro D2

Voici le programme de la 21è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football, prévue samedi et dimanche:

Samedi

16h00 : CJBG-WST

16h00: IZK-TAS

22h00: RAC-KAC

20h00: CAK-UTS

Dimanche

16h00 : JSS-KACM

16h00 : SM-WAF

22h00 : OCK-ASS

22h00 : OD-RBM