Sénégal: Plus de 25 milliards de l'AFD pour financer l'assainissement et l'éducation au Sénégal

Dakar — Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et l'ambassadeur de France au Sénégal, Phillip Lalliot, ont signé, vendredi, trois conventions d'un montant global de 25 milliards CFA, dont deux sont relatives à un projet d'assainissement autonome dans la région de Dakar.

Les deux conventions relatives au projet d'assainissement autonome portent respectivement sur 20 millions d'euros (13,10 milliards de francs CFA) sous forme de crédit et une subvention de 5 millions d'euros (3,27milliards de francs CFA), soit un montant total de 16, 47 milliards de francs CFA.

Les deux parties ont aussi signé une autre convention visant le financement du projet d'appui au développement de l'enseignement moyen (ADEM 2), pour un montant de 15 millions d'euros, soit 9,8 milliards de FCFA.

Selon Amadou Hott, le projet d'assainissement autonome dans la région de Dakar "permettra d'améliorer durablement les conditions de vie des populations des communes" de la banlieue de la capitale sénégalaise (Pikine, Guédiawaye et Rufisque.

Il financera des lots de construction et réhabilitation d'environ 10.000 ouvrages", a-t-il expliqué lors de la cérémonie de signature des conventions de financement.

Dans ce cadre, a signalé Amadou Hott, "2 000 toilettes neuves seront construites" et "700 toilettes réhabilitées" dans les établissements scolaires publics de l'élémentaire et du moyen.

De même ce projet prévoit-il d'aménager "100 dispositifs de lavage des mains, 500 poubelles et un branchement à l'eau potable".

"Dans les centres de santé de l'agglomération de Dakar, déclare-t-il, neuf toilettes neuves seront construites, 80 toilettes réhabilitées avec 15 dispositifs de lavage des mains et de gestion des déchets dangereux."

Il souligne que grâce à ces réalisations, "environ 372 000 personnes bénéficieront de services d'assainissement et d'hygiène gérés en toute sécurité".

Il annonce que le projet prévoit aussi la réhabilitation des stations de traitement des boues de vidange de Tivaouane Peul, des Niayes et de Rufisque ainsi que la construction d'une nouvelle station à Cambérène.

"Concernant le secteur de l'Education, le projet ADEM 2 est une suite logique de la première phase achevée en 2020 au terme de laquelle 14 collèges ont été construits ou réhabilités dans la région de Dakar", a rappelé M. Hott.

Il a affirmé que ce projet a également permis au ministère de l'Education nationale de renforcer les capacités de plus de 2000 enseignants et encadrants pédagogiques sur des thématiques liées à la réussite des élèves et d'appuyer 78 projets d'établissement dans les différentes académies de la région de Dakar.

Le projet interviendra principalement dans les zones péri-urbaines des régions de Dakar, Thiès et Kaolack, conformément aux objectifs du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence du secteur de l'Education et de la Formation (PAQUET-EF), a-t-il précisé.

Il cible 26 établissements d'enseignement dont 18 collèges d'enseignement moyen (CEM) et huit lycées pour le secondaire général.

"Compte tenu de ces résultats obtenus, ADEM 2 va contribuer à relever le défi de la transition primaire-collège pour favoriser une éducation de base de qualité pour tous, à travers l'accroissement et l'amélioration des conditions d'accueil des élèves", a assuré Amadou Hott.

L'ambassadeur de France à Dakar s'est réjoui de la signature de ces deux accords.

"Comme tous les amis du Sénégal, la France s'est en outre réjouie des mesures fortes prises récemment par le président Macky Sall en faveur des jeunes avec notamment (le projet) de recrutement de 5.000 nouveaux enseignants", a-t-il avancé.

Il soutient que ces investissements font que le Sénégal est désormais "régulièrement cité en exemple sur les questions de réduction des écarts entre filles et garçons ou d'accès à lenseignement primaire universel".

"Cela conforte mon optimisme vis-à-vis d'un Sénégal émergent, riche de son capital humain", a ajouté le diplomate français.