Mauritanie: Le Premier ministre appelle à la nécessité d'enraciner les bases de la bonne gouvernance dans le secteur des pêches

Nouakchott — Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a effectué une visite, vendredi, au ministère des Pêches et de l'Économie maritime, où il a été accueilli par le ministre M. Abdel Aziz Ould Dahi, entouré des hauts responsables du département.

Le Premier ministre a tenu une réunion avec les responsables, au cours de laquelle il a affirmé qu'il a effectué cette visite pour s'informer du niveau de réalisation du programme du Président de la République qui prend en compte les préoccupations des citoyens et leurs aspirations. Cette visite vise également à transmettre le message du Président de la République à l'ensemble de l'appareil administratif auquel incombe la responsabilité de mettre en place les plans et programmes nécessaires à la réalisation des objectifs de ce programme, dont la finalité première est le citoyen et l'amélioration de ses conditions de vie.

Des objectifs qui, indique le Premier ministre, nécessitent, avant tout, l'enracinement des principes et valeurs d'une administration efficace, autant de valeurs qui ont été bafouées de façon criante durant la précédente période.

Et le Premier ministre de citer les principes et valeurs qui font une bonne administration, à savoir : respect de la loi, agir conformément à la loi et aux procédures en vigueur, consacrer les moyens de l'État exclusivement au service du citoyen et de la Nation, ancrer la coordination entre les directions et services gouvernementaux , travailler avec l'esprit d'équipe, enraciner l'esprit de concertation, échanger les informations pour faciliter la cohésion et l'action de l'administration, veiller aux archives, utiliser les technologies de la communication, améliorer et moderniser le travail et innover. Il y a lieu de prendre conscience que le fonctionnaire est responsable aujourd'hui et demain de la réalisation de la mission qui lui est confiée a-t-il encore dit.

Le Premier ministre a recommandé de respecter les symboles de l'État, de faire acte de présence durant l'horaire de permanence officiel et en faire usage au service des citoyens pour résoudre leurs problèmes.

Il a appelé à évaluer les potentialités des ressources halieutiques nationales, à moderniser les opérations d'exportation du poisson, à la nécessité d'ancrer les bases de la bonne gouvernance dans ce secteur, en particulier en matière de contrat et d'exécution des conventions avec les investisseurs et les étrangers.

C'est ainsi, insiste le Premier ministre, que nous renforcerons la confiance de nos partenaires, les attirerons et tirerons profit des investissements du secteur de la pêche en termes d'emploi et de création de richesses.

Au terme de la visite, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Abdel Aziz Ould Dahi, a fait à l'AMI la déclaration suivante :

"Nous sommes honorés par la visite du Premier ministre, qui nous a permis d'exposer la stratégie de notre secteur, dont les principaux axes s'inspirent du programme du Président de la République, « Mes engagements » et de la déclaration de politique générale du Gouvernement devant le Parlement. Nous avons abordé les réalisations faites après un an d'exécution de cette stratégie.

Nous avons échangé avec le Premier ministre au sujet des perspectives prometteuses des réformes engagées depuis l'investiture du Président de la République et l'adoption par le département du système de gouvernance stratégique, qui constitue une rupture avec le passé.

Le Premier ministre nous a attentivement écoutés et nous en avons reçu les instructions et orientations visant à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs escomptés par le Président de la République dans des délais raisonnables".

La réunion s'est déroulée en présence du ministre Secrétaire général du gouvernement, de la directrice de cabinet du Premier ministre, d'un chargé de mission à la Présidence de la République et de conseillers au Premier ministère.