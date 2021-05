Sénégal: Nouveau Think tank dédié à la dette et au financement des économies africaines - A New Road est porté sur les fonts baptismaux

Un groupe de dirigeants et autorités africains et internationaux unissent leurs efforts. Ils ont lancé hier, dans la capitale ivoirienne Abidjan, un nouveau Think tank appelé A New Road qui est dédié aux questions liées à la dette et au financement des économies du continent africain.

« Les origines du Think tank remontent au début de la crise » engendrée par la Covid-19 « et aux prémices d'une réflexion commune qui s'imposait à nous tous », dit d'amblée Nicolas Jean qui s'exprimait hier, à Abidjan, lors du lancement officiel du nouveau Think tank dénommé A New Road qui est dédié à la dette et au financement des économies africaines.

Ce membre du Comité exécutif de A New Road qui a dit le mot de bienvenue à l'occasion de ce lancement ajoute : « Nous avons fait le choix de la pérenniser (la réflexion Ndlr), pérenniser ses dynamiques, convaincus que dans la diversité de nos profils pourrait émerger des propositions innovantes. »

Par ailleurs associé chez Gide Loyrette Nouel, M. Jean fait savoir que ce Think tank a pour ambition de porter un nouveau regard sur les questions de dettes publiques et de financement des économies africaines. « Nous avons pour ambition de proposer de nouvelles formes d'outils au service de la souveraineté des Etats africains », insiste-t-il devant une assistance composée d'éminentes cadres et autorités africains et internationaux.

Il n'a pas manqué de mesurer l'ampleur de leurs ambitions car il a souligné que ce sont des objectifs ambitieux et pour les atteindre, dit-il, nous prônons une approche collaborative et nous avons prévu d'interagir avec d'autres cercles de réflexions et de pensées, avec le monde universitaire, la jeunesse et la société civile de manière générale.

A ce titre, il confie que A New Road sponsorisera des bourses destinées à des étudiants chercheurs du continent qui travaillent sur les sujets de dettes et de financement des économies africaines. « Nous le dévoilerons plus tard mais il y aura parmi ces bourses un prix que nous souhaitons appeler -Prix Michel Abogoua-, un grand économiste et serviteur de la finance de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire à qui nous souhaiterions rendre hommage », laisse entendre Nicolas Jean qui annonce qu'en octobre prochain A New Road proposera un livre blanc de recommandations.

A noter que Michel ABROGOUA, décédé le 27 janvier dernier est le fondateur de Phoenix Capital Management et fut le président de l'Association ivoirienne des investisseurs en capital.

Entre autres membres fondateurs dudit Think tank, le sénégalais Papa Amadou Sarr ministre-délégué général à l'entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/Fj), Nicolas Jean, associé chez Gide Loyrette Nouel, membre du Comité Exécutif, Félix Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la Brvm et président de l'Association des bourses africaines (Asea).

Il y a aussi parmi les membres, Siandou Fofana, ministre du tourisme et des loisirs de la Côte d'Ivoire, Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence de la République togolaise, Najat Vallaud-Belkacem, ancien ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France et directrice de One France.