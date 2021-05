Madagascar: Bilan Covid-19 - Le cap de sept cents morts atteint

Les chiffres de la Covid-19 restent assez importants. Trois cent quatre nouveaux cas ont été detectés alors que le cas de sept cents décès est atteint.

MADAGASCAR a franchi le cap des sept cents décès liés au coronavirus, le 6 mai, avec la mort de six porteurs du virus de la Covid-19, dans la région d'Analamanga. La maladie à coronavirus a emporté plusieurs personnes, en cette deuxième vague de l'épidémie. Près de trois cent cinquante personnes ont succombé, depuis le début de la deuxième vague, vers la mi-mars. Cent morts, entre le 25 avril et le 6 mai, d'après le bilan quotidien du coronavirus.

Le variant sud-africain qui circule en cette deuxième vague, est plus sévère. À part sa vitesse de propagation élevée, les personnes qui le contractent peuvent développer rapidement la forme grave et en mourir. Lors de la première vague, la plupart des victimes ont été des personnes âgées et des diabétiques. En cette deuxième vague, la mort touche aussi bien les personnes âgées que les jeunes, des personnes sans comorbidité comme le diabète, l'hypertension, et sur tout, des personnes obèses, selon l'affirmation des sources auprès des hôpitaux et des centres de traitement de Covid-19.

Caillot

Du jour au lendemain, leur état de santé se dégrade. Des caillots sanguins se forment chez le malade, et il peut en mourir. La plupart des personnes décédées dernièrement auraient présenté une thrombose. Les professionnels de santé incitent les personnes qui présentent les symptômes de la maladie, même anodins, à consulter rapidement un médecin et à commencer les traitements, pour éviter des complications.

Bien que le nombre des porteurs du virus de Covid-19, en traitement, continue à diminuer, avec la baisse des nouveaux cas détectés, les hôpitaux et les centres de traitement Covid-19 sont toujours débordés par des formes graves. Deux mille huit cents personnes sont en traitement et trois cent cinquante et une personne développent les formes graves de la maladie. Trois cent quatre nouveaux cas sont confirmés positifs à la date du 6 mai, dont les deux cent vingt-huit, à Analamanga.

Le reste des cas se trouve dans les régions de Diana, d'Alaotra Mangoro, de Sava, de Matsiatra Ambony, d'Atsimo Andrefana, de Vatovavy Fitovinany, de Menabe, d'Amoron'i Mania, d'Analanjirofo, d'Anosy, d'Itasy, de Betsiboka et d'Atsimo Atsinanana.