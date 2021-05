Cote d'Ivoire: Jeûne du Ramadan - Le président de la Commission de la CEDEAO fait des dons aux musulmans d'Aboisso

Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao), Jean-Claude Brou, a apporté son soutien à la communauté musulmane vivant dans le département d'Aboisso. Il lui a fait don, le 7 mai, d'une dizaine de tonnes de riz et de sucre, par le canal d'une forte délégation conduite par son collaborateur local, Émile Kassi.

Dans sa mission de satisfaire cette communauté du Sud-Comoé, l'équipe représentant l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines a respectivement sillonné les villes d'Ayamé, de Maféré, d'Aboisso et les villages de Krindjabo et d'Adaou pour remettre ces dons auxquels il faut ajouter un apport en numéraire.

Pour Kassi Émile, il s'agit, à travers cette action, de perpétuer une tradition. Celle d'un fils du Sud-Comoé qui soutient depuis plus d'une décennie ses "frères" musulmans pendant la période du Ramadan et de solliciter leurs prières et bénédictions dans toutes ses actions.

L'imam central d'Aboisso et président local du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire (Cosim), El hadj Aboubakar Diabagaté, a remercié, au nom de la communauté musulmane, le donateur. Avant d'adresser des prières de bénédiction au donateur. Il a demandé à ses représentants de lui transmettre toute la reconnaissance de la communauté musulmane pour sa générosité.