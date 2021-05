Seychelles: La pandémie repart malgré un des plus forts taux de vaccination au monde

L'archipel de l'océan Indien de près de 100 000 habitants, les Seychelles a réussi à vacciner entièrement plus de 60 % de sa population en 4 mois de campagne et près de 70 % des Seychellois ont reçu au moins une dose de vaccin. Pourtant, le pays fait face à une nouvelle vague d'infection au coronavirus. Cette semaine, plus de 1 200 cas ont été détectés (chiffre Ourworldindata). Un chiffre impressionnant en proportion de la population. Comment peut-on expliquer ces contaminations malgré la vaccination ?

« La situation est très sérieuse » selon les termes de la ministre de la Santé Peggy Vidot. Elle a annoncé mardi dernier un nouveau confinement : les écoles sont fermées, les activités sportives interdites et un couvre-feu a été instauré.

Pourtant, fin mars, vu les progrès de la vaccination dans le pays, les autorités estimaient la population suffisamment protégée et annonçaient la réouverture des frontières. Comptant sur le retour des touristes pour redynamiser son économie.

Alors comment expliquer ce rebond de l'épidémie ? Seule hypothèse avancée par les autorités : les Seychellois respecteraient moins bien les gestes barrière Les études montrent aussi que sur les 1 000 personnes actuellement atteintes du Covid-19 aux Seychelles, les deux tiers ne sont pas vaccinés ou le sont partiellement et n'étaient donc pas ou peu protégées.

Mauvaise nouvelle : cela veut dire qu'un tiers des malades avaient reçu deux doses de vaccins. Or on sait que le variant sud-africain, reconnu pour être plus résistant aux vaccins, circule dans l'archipel.

Aux Seychelles deux types de vaccins sont administrés : le chinois Sinopharm et le britannique AstraZeneca.

Le 10 avril dernier, Gao Fu, directeur des centres chinois de contrôle et de prévention des maladies avait annoncé que les vaccins actuellement disponibles « n'ont pas un niveau de protection très élevé ». Il était ensuite revenu sur ses propos, évoquant « un malentendu ».

De son côté, l'OMS vient d'accorder son homologation d'urgence ce vendredi au vaccin chinois de Sinopharm pour les plus de 18 ans le jugeant suffisamment sûr et efficace. Le vaccin d'AstraZeneca fabriqué en Inde qui est administré aux Seychelles avait déjà été homologué, mais plusieurs études ont montré qu'il est moins efficace sur la souche sud-africaine du coronavirus