Togo: Le solaire contribue au développement du secteur agroalimentaire

La création de Vianor, une usine agroalimentaire, spécialisée dans l'élevage, l'abattage et la découpe de viande, a eu un impact positif sur la région d'Haho, indique la société Benoo.

Elle accompagne les entreprises africaines dans le développement et la gestion d'activités commerciales et productives dans les zones non connectées ou mal connectées aux réseaux électriques et internet en installant des équipements solaires.

En créant un centre d'élevage et d'abattage de volailles et de petits ruminants (ovins et caprins) à Notsé, Vianor s'est donné pour objectif de fournir une viande et des œufs de qualité, qui ne comportent pas de risque sanitaire, issus de la production locale, à un bon prix.

Elle a permis non seulement aux populations de manger une viande de qualité sans risque sanitaire, mais aussi de créer des opportunités pour les jeunes éleveurs locaux, explique Benoo.