Sénégal: La chaleur va persister dans les régions (ANACIM)

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que la chaleur va se maintenir dans les localités intérieures du Sénégal au cours des prochaines 24 heures, à partir de samedi midi.

"Les prochaines 24 heures seront marquées par un ciel dégagé dans les régions nord et centre du pays", écrivent les prévisionnistes météo dans leur dernier bulletin reçu à l'APS.

Ils notent que dans la partie est et sud du territoire sénégalais, "un temps ensoleillé à passagèrement nuageux est attendu", la chaleur devant se maintenir "dans les localités intérieures surtout à l'est et au centre-sud où des valeurs de température atteignant 42 à 45°C seront notées".

"Sur le littoral cependant, elle demeurera moins ressentie" et la fraicheur nocturne et matinale "sera toujours sensible sur les régions côtières", avec des visibilités "généralement bonnes".

Les vents seront de secteur sud-ouest à nord et d'intensité "faible à modérée", indique l'ANACIM.