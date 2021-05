Ile Maurice: Le vote de la diaspora a commencé

Un premier vote électronique de la diaspora a lieu ce week-end pour élire le parti qui serait le plus apte à diriger le pays. Les électeurs mauriciens (d'ici ou d'ailleurs) peuvent voter en utilisant le lien suivant: tinyurl.com/MGDelections

A noter que le vote blanc sera aussi comptabilisé. Ce qui serait intéressant car l'on pourra mesurer le phénomène des rejet contre les partis traditionnels.

Cette «élection générale» virtuelle veut avant tout sensibiliser les politiciens sur la nécessité de permettre à la diaspora, qui compte environ 300 000 personnes, de participer au processus démocratique afin de moderniser le système électoral mauricien.

Hier soir s'est tenu un fort intéressant débat en ligne qui a résumé les arguments mis en avant jusqu'ici tout en dressant une voie d'avenir inclusive.

La Mauritius Global Diaspora accueillait des journalistes (actuels et anciens) qui sont avant tout des membres actifs de la société civile : Jean-Claude de L'Estrac, ancien secrétaire général de la Commission de l'océan Indien et historien; Nad Sivaramen, Directeur des publications de La Sentinelle, journaliste et ancien membre engagé de la diaspora à Washington, DC; Sedley Assonne, ancien journaliste et poète engagé; et Zahirah Radha, ancien communicante au PMO et actuelle rédactrice en chef de Sunday Times. La discussion était modérée par le légiste Covilen Narsinghen de Londres a été suivie par des milliers de membres de la diaspora sur plusieurs plateformes.

De L'Estrac, Sivaramen, Radha et Assonne ont accueilli ce vote virtuel qui est un pas dans la bonne direction en termes d'innovation démocratique et ont proposé plusieurs pistes sur comment inclure le vote des Mauriciens sans fausser le jeu électoral. Tous ont fait remarquer que les partis traditionnels qui se plaisent dans le système électoral actuel ne vont pas forcément aider pour la réforme car cela viendrait bousculer les conservatismes insulaires de Maurice, où le profil des candidats est toujours déterminé par le critère ethnique alors que la méritocratie est essentielle pour réinventer le pays et son économie.

Le débat d'hier peut être suivi sur le lien suivant: https://www.lexpress.mu/article/393109/vote-diaspora-suivez-debat