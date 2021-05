Cote d'Ivoire: Renforcement de la production locale de gaz butane - Un nouveau centre emplisseur ouvre ses portes à San Pedro

Fruit de la coopération ivoiro-marocaine, une importante infrastructure gazière a été inaugurée le 5 mai, dans la zone portuaire de San Pedro.

Un centre emplisseur de gaz butane, construit par la société Gaz Ivoire, filiale du groupe marocain Akwa Group, a été inauguré le mercredi 5 mai, à San Pedro.

C'était en présence de plusieurs acteurs nationaux et internationaux du secteur de l'énergie et du gaz, et de représentants du gouvernement que sont le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani ; le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Thomas Camara, et celui de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix Anoblé par ailleurs député-maire de San Pedro. L'Ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, a également pris part à l'événement.

Kobenan Kouassi Adjoumani qui représentait le Premier ministre, Patrick Achi, s'est félicité de l'excellence de la coopération ivoiro-marocaine dont ce projet est l'un des fruits.

Situé au sein du Port autonome de San Pedro, ce premier centre emplisseur du groupe Akwa en Côte d'Ivoire a été construit sur une superficie de 3,7 hectares et offre une capacité de production de 200 tonnes de gaz butane par jour et une capacité de stockage d'environ 640 tonnes, selon le Président directeur général (Pdg) de Gaz Ivoire, Rachid Idrissi Kaïtouni.

Le ministre de tutelle a salué l'initiative qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique gouvernementale de butanisation. « Ce projet est très important pour les ménages, l'économie du Sud-Ouest et l'économie nationale. Vous savez, l'Etat encourage par diverses mesures la consommation du gaz butane comme principale source d'énergie domestique, afin de lutter contre la déforestation et préserver l'environnement. Surtout dans les villes de l'intérieur. C'est pourquoi nous félicitons les initiateurs de ce projet qui facilitera l'accès des populations du Sud-Ouest au gaz », s'est réjoui Thomas Camara.

A en croire Rachid Idrissi Kaïtouni, le projet a mobilisé un investissement de l'ordre de 8 milliards de FCfa et va créer 80 emplois directs et 320 autres indirects. Le centre devra assurer une capacité d'emplissage de 60 000 tonnes par an, ce qui équivaut à 36 000 bouteilles par jour.

« Par la réalisation de ce projet, le groupe Akwa démontre encore une fois son implication et son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique énergétique, en l'occurrence la butanisation. Et ce, à plusieurs niveaux, celui de l'investissement et celui du transfert de notre forte expérience dans ce domaine », a-t-il déclaré.

Le centre emplisseur comprend, entre autres, de gros réservoirs de stockage de butane, un hall d'emplissage des bouteilles, une zone de chargement et déchargement de camions citernes, un pont bascule, un local de défense contre incendie, un réseau de collecte des eaux usées et plusieurs autres composantes.

Le gaz butane est une énergie propre. Son utilisation contribue aux efforts de l'Etat dans la lutte contre la déforestation en diminuant considérablement le recours au charbon de bois et de bois de chauffe. Avec cet investissement, San Pedro devient la quatrième ville de l'intérieur du pays à disposer d'un centre emplisseur de gaz butane après Bouaké, Abengourou et Yamoussoukro.