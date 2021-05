Angola: L'e pays devrait renforcer la défense des oiseaux migrateurs

Luanda — La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est célébrée ce samedi 8 mai et l'Angola doit redoubler d'efforts pour protéger les zones humides et autres qui abritent ces espèces pendant le processus de migration, où la nidification peut également avoir lieu.

Le long de son littoral et un peu plus loin dans la zone continentale, l'Angola compte plusieurs zones qui abritent des oiseaux migrateurs de certaines régions d'Afrique et d'autres régions du monde.

Cependant, certains de ces endroits ont été modifiés de manière incisive par l'action de l'homme. Un exemple est la zone des marais salants de Cacuaco (à Luanda), où des gravats ont été déposés et des infrastructures en béton et en métal ont été érigées.

Huit espèces d'oiseaux migrateurs d'Europe et d'Afrique du Nord (Maroc, Mauritanie et autres) visitent cette zone.

D'autres cas sont enregistrés dans les mangroves, l'un des écosystèmes les plus fertiles en diversité, qui ont été pollués par l'action directe ou indirecte de l'homme. Les mangroves sont un type de végétation typique des zones humides. C'est un écosystème côtier et trop humide présent dans les zones tropicales et subtropicales. Ils proviennent du contact de l'environnement terrestre et maritime.

Il joue un rôle important dans la préservation des espèces végétales et animales.

Le 2 février de cette année, lors de la célébration de la Journée mondiale des zones humides, le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a invité la société angolaise à planter un million de mangroves sur toute la côte du pays, d'ici la fin de l'année.

La plantation de mangroves "sera un geste simple, mais cela fera toute la différence, contribuant au changement d'attitude vis-à-vis des mangroves"- avait souligné le vice-président.

Commémoration

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs vise à attirer l'attention sur la nécessité de conserver ce type d'oiseau et son habitat et de sensibiliser le monde aux menaces auxquelles sont confrontés les oiseaux migrateurs.

Pour célébrer la journée, il y a des activités publiques dans le monde entier telles que des conférences, des festivals d'oiseaux, des expositions et des excursions d'observation des oiseaux.

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs a été instituée en 2006 par le Secrétariat de l'Accord pour la conservation des oiseaux d'eau migrateur d'Afrique Eurasie «AEWA» en collaboration avec le Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices de la faune sauvage «CMS».

La Journée mondiale des oiseaux migrateurs est officiellement célébrée le deuxième samedi de mai.

