Togo: Alors qu'il a refusé le Togo, Rolland Courbis tempère pour le poste de sélectionneur de la RDC

En quête d'un nouvel entraîneur, la FECOFA a annoncé à avoir trouvé un accord de principe avec le technicien français Rolland Courbis.

Cinq ans après son départ de Rennes, Rolland Courbis va t'il retrouver un poste de numéro un ? le technicien français est pressenti pour prendre la tête de la sélection de la République démocratique du Congo. La Fédération Congolaise de Football Association vient de transmettre officiellement, ce samedi 8 mai 2021, au cabinet du Ministre des Sports et Loisirs la correspondance d'accord de principe entre la Fecofa et Rolland Courbis pour conduire le nouveau staff technique de Léopards Séniors Hommes A de la République démocratique du Congo.

Mais selon le technicien tricolore rien n'est fait. L'entraîneur de 67 ans l'a expliqué samedi, au micro de RMC. « Ils veulent me rencontrer, et je les rencontrerai avec beaucoup de plaisir, a affirmé le membre de la Dream Team RMC Sport. Le Congo est une grande nation de football, avec une génération de très bons joueurs, capables d'être des trouble-fêtes dans certaines épreuves. Il y a une réunion. Mon nom est sorti premier d'une shortlist. (... ) Je suis content qu'on pense à moi. Il faut qu'on discute du contrat, de la durée, du staff, des jours de présence là-bas. Ça fait beaucoup de choses dans une période avec ce virus. Discuter avec des responsables d'un pays aussi important en Afrique ne me dérange pas, au contraire c'est avec plaisir », a-t-il aussi déclaré.

S'il se confirme, ce choix représenterait un vrai pari pour les Léopards alors qu'un profil de baroudeur du football africain, comme Sébastien Migné, était davantage pressenti. Après de probables matchs amicaux en juin, Courbis entrera dans le vif du sujet au mois de septembre avec les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 qui verra le pays de Cédric Bakambu et Gaël Kakuta affronter le Bénin, Madagascar et la Tanzanie dans un groupe J relevé.

Homme de médias depuis bon nombre d'années, et notamment présent toutes les semaines dans Top of the Foot sur RMC, Rolland Courbis a expliqué vouloir discuter "en priorité" de la situation avec ses employeurs actuels: « Il n'est pas question que je parte de RMC et de BFMTV sans un commun accord. L'Euro se profile, les émissions sont déjà en place... On va voir ».

Rolland Courbis, dont la dernière expérience de coach principal remonte à 2016, au Stade Rennais, a par ailleurs révélé qu'une autre sélection africaine l'avait récemment approché: « Il y a quinze jours, c'était le Togo, avec qui on avait pu discuter. Mais ça ne m'intéressait pas ».