Congo-Kinshasa: Léopards football - Rolland Courbis probable sélectionneur

Rolland Courbis est sur le point d'être le prochain sélectionneur des Léopards de la RDC.

La Fédération congolaise de football association (Fécofa) a communiqué le samedi 8 mai le nom du nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC). Après avoir manqué de signer le technicien belge Hugo Broos qui a préféré un bail avec les Bafana Bafana d'Afrique du Sud, l'instance faîtière du football congolais a mis la main sur le Français Rolland Courbis. Il remplace Christian Nsengi Biembe qui n'a pas réussi à qualifier les Léopards, du moins sur le terrain, à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Ce dernier s'en va sans avoir perçu le moindre salaire en plus d'une année de prestation, d'autant plus qu'il n'avait pas signé un contrat avec l'Etat congolais. En fait, la Fécofa l'a employé de manière quasiment bénévole, du moment qu'il avait été appelé pour un essai de six mois, prolongé jusqu'à vingt mois.

« La Fédération congolaise de football association vient de transmettre officiellement, ce samedi 8 mai 2021, au cabinet du ministre des Sports et Loisirs, la correspondance d'accord de principe entre la Fécofa et le technicien Rolland Courbis pour conduire le nouveau staff technique des Léopards séniors hommes de la République démocratique du Congo », a annoncé la Fécofa sur l'accord avec Rolland Courbis. Mais ce dernier, actuellement consultant à Radio de Monte Carlo (RMC) Sport, a promptement réagi sur twitter par rapport à l'annonce de la Fécofa. « Pas de précipitation ! C'est très gentil de penser à moi pour le Congo, il y a effectivement de quoi faire une belle équipe ! Mais je ne peux rien vous annoncer de plus que je suis sous contrat avec @RMCsport ... il n y a rien d autre ! » Clairement, le technicien de 67 ans n'a pas encore officialisé, à son niveau, le contrat, attendant certainement que tout soit fin prêt.

Natif de Marseille, Rolland Courbis dispose d'une expérience riche d'entraîneur des clubs. Il a été sur le banc de Toulon, Bordeaux, Marseille, Lens, Toulouse, Montpellier, Rennes en France, FC Sion en Suisse, Alania Vladikavkaz en Russie, Al Wahda aux Emirats Arabes Unis et l'USM Alger en Algérie où il a tâté le football africain, avec un beau souvenir (vainqueur de la Coupe d'Algérie et de la Coupe Arabe des clubs en 2013), et Caen où il était entraîneur adjoint en 2019. Roland Courbis a aussi été, très brièvement, sélectionneur du Niger en 2012, avec seulement deux matchs perdus. Il avait été footballeur professionnel de 1971 à 1985, portant successivement les maillots d'Olympique de Marseille, AC Ajaccio, Olympiakos de Pirée en Grèce, FC Sochaux-Montbéliard en France, AS Monaco et enfin Sporting Toulon.

Notons qu'une soixantaine de candidats avaient déposé leurs dossiers à la Fécofa pour le poste de sélectionneur parmi lesquels le Français Sébastien Migné ancien adjoint de Claude Le Roy alors sélectionneur des Léopards, et l'ancien sélectionneur intérimaire Otis Ngoma Kondi, etc. La RDC débute en septembre prochain le premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 (même groupe avec le Bénin, Madagascar et la Tanzanie). Et si le dossier du joueur gabonais de souche congolaise Guelord Kanga trouve une issue favorable pour la RDC à la Confédération africaine de football, les Léopards pourraient se retrouver à la phase finale de la CAN au Cameroun sans avoir réussi à se qualifier sur le terrain. Il y a donc quelque part urgence de signer un nouveau sélectionneur pour les Léopards. Wait and see.