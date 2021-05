Algérie: Journée nationale de la Mémoire - Message du Président de la République

document

Setif — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la Mémoire, marquant l'anniversaire des massacres du 8 mai 1945, dont voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,

Prières et paix sur le Sceau des prophètes,

Chères citoyennes,

Chers citoyens,

Nous célébrons aujourd'hui avec fierté et honneur la Journée nationale de la Mémoire, commémorant l'anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Une station charnière dans l'histoire de notre glorieuse lutte contre le colonialisme, une lutte à laquelle les enfants du peuple algérien s'étaient résolument engagés en bravant le pire pour arracher la liberté et l'indépendance.

Date phare de notre histoire et symbole de sacrifice et de don de soi pour la patrie, le 8 mai 1945 a été un tournant décisif dans la mise à nu de la réalité du colonisateur et dans la cristallisation de la conscience quant à l'impératif de se préparer à la Glorieuse Révolution.

Cette Journée historique a été la révélation qui a empli les coeurs de la foi en le devoir de sacrifice et de combat et la lumière qui a éclairé la voie vers l'affranchissement, la liberté et l'indépendance.

En la Journée nationale de la Mémoire, décrétée l'année dernière en signe de fidélité à la mémoire et aux sacrifices de nous valeureux Chouhada, nous commémorons les martyres de la dignité et de la liberté parmi les meilleurs fils et filles de l'Algérie et nous nous inclinons avec déférence et piété à la mémoire de leurs âmes pures.

Le message sacré laissé par nos Chouhada qui, par leur sang pur ont balisé le chemin de la liberté, requiert de nous de resserrer les rangs et de nous tourner, tous, vers l'avenir pour permettre aux enfants de l'Algérie, filles et fils, de constituer une énergie intégrée et une force unie et d'être pleinement préparés et confiants à gagner les paris.

Cependant, un tel objectif ne saurait être réalisé sans l'attachement aux nobles valeurs et idéaux consacrés par la lutte de notre peuple au fil des temps. Des principes suprêmes qui n'ont eu de cesse d'être ancrés dans les esprits et les consciences grâce aux efforts consentis par l'Etat, à tous les niveaux, pour préserver la Mémoire de la nation.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le récent amendement de la Constitution qui a consacré la Déclaration du 1er Novembre 1954 et affirmé le respect des symboles de la Révolution de libération ainsi que la promotion de l'écriture de l'histoire nationale et de son enseignement aux jeunes, en confirmation du rôle stratégique de la Mémoire nationale dans le développement du nationalisme et du civisme et le renforcement des liens d'appartenance et de fierté des Gloires de la patrie.

La valorisation de la Mémoire et sa transmission à la jeunesse de l'Algérie indépendante est le meilleur gage pour l'immunisation de la Nation et le renforcement de son lien à la patrie, forte des gloires de son passé et capable d'interagir avec les réalités de son époque pour atteindre la réussite souhaitée dans l'édification de l'Algérie nouvelle, qui s'apprête à des échéances législatives en juin prochains.

Des échéances qui lui permettront de consolider le processus de renouveau national auquel nous nous sommes engagés, sur la base des valeurs de franchise, de confiance, de transparence et de lutte contre la corruption sous toutes ses formes.

Notre conviction est grande en la volonté du peuple algérien et en sa pleine conscience de l'impératif raffermissement des fondements du choix démocratique libre à même d'asseoir un Etat d'institutions et de droit et de construire l'Algérie souveraine et forte, rêvée par les Chouhada et les moudjahidine.

Chères citoyennes,

Chers citoyens,

En célébrant aujourd'hui la Journée nationale de la Mémoire, il importe de souligner que l'excellence des relations avec la République française ne saurait exister en dehors de l'histoire et du traitement des dossiers de la Mémoire qui ne sauraient faire l'objet d'aucune renonciation et ses chantiers restent ouverts, comme pour la poursuite du rapatriement des crânes de nos valeureux Chouhada et pour les dossiers des disparus, de la récupération des archives et de l'indemnisation des victimes des explosions nucléaires au Sahara algérien.

Si regarder vers l'avenir prometteur est la clé du raffermissement et de la valorisation des liens entre Nations, cet avenir doit néanmoins avoir un socle solide, délesté de toutes les turpitudes du passé.

Partant, l'Algérie est disposée à dépasser tous les obstacles, à aplanir toutes les difficultés vers un avenir meilleur et à renforcer le partenariat exceptionnel pour hisser les relations au niveau stratégique, pour peu soient réunies les conditions adéquates et les dossiers de la Mémoire traités avec sérieux et pondération en étant débarrassé des survivances du colonialisme.

Les deux peuples aspirent à un saut qualitatif vers un avenir meilleur empreint de confiance et de compréhension, au mieux de leurs intérêts dans le cadre du respect mutuel et de l'égalité mutuels.

Chères citoyennes,

Chers citoyens,

La reconstitution de la Mémoire nationale et sa protection contre toute destruction, déformation ou perte est un défi majeur à relever, en ce sens qu'au delà d'être une question purement cognitive et scientifique, elle est un ensemble de repères éclairant notre voie vers l'avenir meilleur pour notre nation et patrie.

Et à ce propos, je voudrais saluer la fierté et l'attachement de notre jeunesse aux gloires et épopées de son histoire nationale, priant le Tout-puissant de guider et d'assister nos enfants dans l'entreprise de valorisation des composantes de la Mémoire nationale pour se lancer dans l'édification de l'avenir radieux.

Grandeur et Gloire à nos valeureux Chouhada,

Vive l'Algérie libre et altière.