Algérie: Projets de recherche - Appel à candidature à l'adresse des chercheurs et compétences nationales

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a adressé, samedi à Alger, aux chercheurs, aux acteurs économiques et aux compétences nationales à l'étranger un appel à candidature pour la mise en œuvre de projets de recherche liés aux programmes de recherche nationaux.

Dans son allocution à l'occasion du lancement de l'appel à candidature pour proposer ces projets, en présence de plusieurs membres du gouvernement, le ministre a précisé que les axes des programmes nationaux de recherche portent sur «la sécurité alimentaire, la santé des citoyens et la sécurité énergétique», étant «des thèmes répondant aux exigences réelles du développement durable et à l'ensemble des préoccupations soulevées par la société».

A ce propos, il a expliqué que «le contenu des projets de recherche découle des préoccupations des différents secteurs socioéconomiques », mettant l'accent sur la nécessité de «traiter les problématiques posées et conçues par le partenaire social».

A cet effet, le ministre a insisté sur "l'impératif d'établir un véritable partenariat entre les différents secteurs, les universités, les centres de recherche et les opérateurs économiques publics et privés, et ce pour contribuer au développement national".

Pour ce faire, M. Benziane a fait part de "la disposition de son département à mobiliser toutes les compétences pour faire réussir les programmes nationaux de recherche", rappelant que "ses services ont procédé, il y a trois mois, à la sensibilisation des chercheurs et des entreprises à la nécessité de réaliser des projets de recherche avec des équipes composées de plusieurs secteurs".

A cette occasion, le ministre a mis en avant le décret exécutif n 21-144 fixant les conditions d'exercice et de rétribution des activités de recherche scientifique et de développement technologique qui, précise le ministre, a codifié pour la première fois la participation des compétences scientifiques activant dans les secteurs économique et social publics et privés aux opérations de recherche scientifique et de développement technologique.