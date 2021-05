Sénégal: Promotion des céréales locales et autonomisation des femmes - L'Afao plaide la commande publique auprès des femmes productrices

Afin de permettre aux femmes transformatrices de céréales de mieux gagner leur vie dans leurs activités, la responsable de l'AFAO invite l'Etat à leur faire des commandes directes pour l'approvisionnement des restaurants publics. C'était au cours d'une cérémonie de remise de kits alimentaires offerts par la société DPW

La présidente de l'Afao plaide pour un soutien des femmes productrices à travers la commande publique. Mme Khady Fall Tall invite l'Etat à s'approvisionner directement auprès des femmes transformatrices pour l'achat de céréales dans les restaurants et autres établissements publics afin de permettre de soutenir les femmes dans l'autonomisation. « Vous le savez, l'Etat achète tout ce qui est nourriture pour les prisons, les universités, les camps militaires, casernes de la gendarmerie. Ils achètent tout ça, maintenant ce que l'on veut c'est les amener à acheter ça chez les femmes productrices elles-mêmes au lieu de les acheter avec des revendeurs et ma bataille, c'est ça ».

Pour elle, c'est une piste à explorer afin de permettre à ces femmes de profiter du fruit de leur labeur et de participer à l'effort de promotion des céréales locales, « il faut que l'effort de travail arrive auprès de ceux qui font l'effort » a dit Mme la présidente de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette dynamique, la responsable de l'AFAO a invité l'ARMP à l'occasion de constater de ce visu le résultat des activités des femmes transformatrices afin de pouvoir les accompagner dans la formation et dans les stratégies de positionnement sur la commande publique.

Madame Tall qui présidait la cérémonie de remise kits alimentaires à 150 femmes chefs de ménages par le société Dubaï Port World a aussi demandé à l'Armp de faire le nécessaire pour inviter les entreprises à plus d'engagement dans le cadre de leur responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) « Le secteur privé n'aura de sens dans un pays que s'il rétrocède une partie des bénéfices vers les populations. Je pense que l'Armp va s'inspirer de cet exemple pour voir dans quelle mesure ils peuvent amener le secteur privé à généraliser des actions de ce genre » a-t-elle proposé. Elle a salué la consistance des kits qui étaient composés de sacs de riz, de bidons d'huile, de laits de sucre, de savons et de produits détergents. Ces dons ont été remis à des femmes venues des localités situés dans les communes de Bambilor, Sangalkam et Guédiawaye.

La responsable du développement durable et de la communication de DPW a souligné que cette action n'est pas une première et elle traduit la volonté de sa structure à aider les femmes à atteindre les objectifs de l'ODD 5. « Nous sommes partenaires depuis 2018. Nous travaillons principalement sur l'autonomisation des femmes à travers des projets pour développer les femmes, les faire monter en compétence ... . Nous avons eu à travailler sur plusieurs projets mais aujourd'hui nous sommes là pour un projet ponctuel qui touche le Ramadan avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Et, avec la pandémie du Covid-19, les inégalités sociales se sont exacerbées. On s'est rendu compte qu'il fallait soutenir économiquement parlant ces couches vulnérables ; de même que celles qui sont dans des zones rurales selon le ciblage qui a été fait », a dit Mame Yacine Diop Cissé.