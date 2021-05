Gabon: Mission de suivi et d'appui technique de la Coordination Régionale du REPALEAC et du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC

L'équipe de la Coordination Régionale du Réseau des Populations Autochtones et Locales pour la Gestion Durable des Ecosystèmes Forestiers d'Afrique Centrale (REPALEAC) en mission au Gabon du 02 au 04 mai 2021, s'est réunie le lundi 03 mai 2021 à l'hôtel Excellence sis au quartier Ancienne SOBRAGA avec les membres du Réseau des Populations Autochtones et Locales du Gabon (REPALEG), dont le Dr. Franck Elmer ESSONO EDOH a pris activement part. Ainsi, la délégation sous-régionale fut conduite par Mme AISSATOU OUMAROU IBRAHIM, Vice Coordinatrice du REPALEAC, qu'accompagnait M. BASIRU ISA, Secrétaire Général.

Aussi, faut-il préciser que le REPALEAC est un réseau spécialisé de la Conférence sur les Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides d'Afrique Centrale (CEFDHAC) sur les problématiques des Peuples Autochtones. Depuis sa création, le REPALEAC et ses démembrements actifs mènent des actions en vue de défendre les droits des PACL (Peuples Autochtones et Communautés Locales) ainsi que la pérennité des écosystèmes auxquels elles sont intimement liées et desquels dépend leur survie.

C'est ainsi que la Coordination Régionale du REPALEAC a effectué une mission de suivi et d'appui technique avec la COMIFAC (Commission des Forêts d'Afrique Centrale) au Gabon pour discuter des différents défis et des leçons apprises de la première phase du projet, pour rencontrer également les différents ministères en charge des questions autochtones afin de discuter de la promotion des droits de l'homme des peuples autochtones et enfin pour apprécier le niveau d'implication des différents groupes de populations autochtones dans la préparation du plan opérationnel qui se décline comme suit :

- Mise en œuvre du projet FCPF

- Discours avec la coordination nationale du REPALEG sur les activités restantes et de convenir de la clôture des activités

- Collecte des justificatifs sur les dépenses des ateliers précédemment menés dans les provinces

- Rencontres avec les Peuples Autochtones membres de la coordination nationale du REPALEG

Dans son mot de fin, le Secrétaire Général du REPALEAC a indiqué que le Gabon (à travers le REPALEG) est en tête des sept (7) autres pays membres du réseau par rapport à la finalisation de son programme d'activités. Toutefois, les deux experts ont exhorté la Coordinatrice nationale du REPALEG à plus d'ouverture, de collaboration et de délégation de charges entre ses membres. Elle devra davantage accorder des opportunités multiformes aux autres membres du Bureau national de manière rotative et à transmettre la vision et les valeurs du REPALEAC.