Algérie: Education - Annonce dimanche des résultats des examens professionnels de promotion à certains grades

Alger — L'Office national des examens et concours (ONEC) a annoncé que les résultats des examens professionnels de promotion à certains grades seront annoncés dimanche, et ce, à travers l'affichage au même temps et à la même heure des listes au niveau des directions de l'Education, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Education nationale.

"L'ONEC tient à informer l'ensemble des participants aux examens professionnels de promotion à certains grades de l'Education nationale (inspecteurs de l'Education nationale, des cycles primaires et moyens, de l'orientation scolaire et professionnelle et conseillers de l'alimentation scolaire), qui se sont déroulés le 24 avril dernier que les résultats de ces examens seront annoncés le dimanche 9 mai à 14h à travers l'affichage des listes le même jour et à la même heure au niveau des directions de l'Education", précise le même source.