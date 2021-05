Algérie: Les motards à l'origine de plus de 1000 accidents de la route durant le 1er trimestre

Blida — Plus de 1000 accidents de la route ont été causés par des motards durant le premier trimestre de cette année à l'échelle nationale, a-t-on appris samedi de la chargée de communication auprès de la Délégation nationale de sécurité routière, Fatima Kellaf.

"La délégation nationale de sécurité routière a enregistré, durant le premier trimestre de cette année, 1.202 accidents causés par des conducteurs de motos sur un total de 5.874 accidents de la circulation signalés sur le réseau routier national durant cette année, à l'origine de la mort de 670 personnes et de blessures causées à 7.747 autres", a indiqué à l'APS, Mme Kellaf en marge d'une journée de sensibilisation destinée aux conducteurs de motos.

"20% des accidents enregistrés à la période indiquée ont été causés par cette catégorie de conducteurs (motards)", a-t-elle précisé.

Les plus importants dépassements inscrits à leur actif sont "l'excès de vitesse, les dépassements dangereux et le non port du casque de protection considéré, pourtant, comme le meilleur moyen de protection pour eux. Un nombre considérable de motards évitent de le porter, en dépit de son rôle indéniable dans leur protection du danger de la mort, ou de handicaps à vie", a déploré la même responsable.

Mme Kellaf a fait part, au titre des mesures visant à réduire les accidents de la route, notamment ceux causés par les motards, de la mise au point, par la délégation nationale de sécurité routière, d'un programme spécial portant organisation de campagnes de sensibilisation au niveau des wilayas enregistrant un très grands nombre de conducteurs de motocycles, à leur tête Blida, Alger, Tipasa et Ghardaïa.

D'où l'organisation d'une journée de sensibilisation au niveau du parking du complexe sportif Mustapha Tchaker de Blida, au profit des motards, en coordination avec le club des motards de la wilaya et avec la participation de nombreux autres clubs de wilayas voisines, dont Alger et Tipasa, et de corps sécuritaires, dont la sûreté nationale, la gendarmerie nationale et la protection civile.

Dans sa déclaration à cette occasion, le président du club des motards de Blida, Fayçal Malek, a loué l'initiative des organisateurs de cette manifestation pour avoir axé sur la "sensibilisation des motards sur l'impératif de prendre conscience de plusieurs facteurs en cause dans les accidents de la route, dont particulièrement l'excès de vitesse, outre

l'importance de la maintenance régulière de leurs motos et du port impératif du casque de protection qui peut leur sauver la vie", a-t-il observé.

Une exposition de motocycles de différentes catégories et types a été organisée à cette occasion, outre des démonstrations de bonne conduite des motos.