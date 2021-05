Algérie: L'ambassadeur de France en Algérie dépose une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative de Saal Bouzid à Sétif

Setif — L'ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, s'est rendu, samedi à Sétif, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative de Saal Bouzid, premier martyr des massacres du 8 mai 1945.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une rencontre nationale sur "les crimes du colonialisme dans le monde (8 mai 1945 comme modèle)", organisée à l'occasion de la célébration de la journée nationale de la mémoire et de la commémoration du 76e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 à la Maison de la Culture "Houari Boumediene", le wali de Sétif, Kamel Abla, a fait savoir que l'ambassadeur français était arrivé à Sétif sur instructions du président français, Emmanuel Macron, afin de déposer une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative de Saal Bouzid.

Selon M. Abla, la visite de l'ambassadeur français intervient dans le cadre d'une mission précise, à savoir le dépôt d'une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative de Saal Bouzid.

Dans un message adressé à l'occasion de la journée nationale de la Mémoire marquant les massacres du 8 mai 1945, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'excellence des relations avec la République française ne saurait exister en dehors de l'histoire et du traitement des dossiers de la Mémoire qui ne sauraient faire l'objet d'aucune renonciation, insistant sur l'impérative traitement de ces dossiers "avec sérieux et pondération".

Les deux peuples algérien et français "aspirent à un avenir meilleur empreint de confiance et compréhension, au mieux de leurs intérêts dans le cadre du respect mutuel et de l'égalité", a soutenu le Président de la République.

Les célébrations officielles de la journée nationale de la Mémoire et de l'anniversaire du 76e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 se poursuivront à la wilaya de Sétif à travers l'organisation de plusieurs activités culturelles et historiques ainsi que l'inauguration et la baptisation de structures éducatives.

Ces célébrations se sont déroulées en présence du secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebika, du Conseiller du président de la République, chargé des Archives et de la Mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, du secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants de moudjahidine (ONEM), Khalfa Mbarek, président de l'association 8 mai 1945, Abdelmadjid Slakedji et du Secrétaire général par intérim de l'Organisation nationale des Moudjahidine (ONM), Abdelaziz Fouhal.