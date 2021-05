Cote d'Ivoire: Nuit d'Al-Qadr - La communauté musulmane célèbre une nuit de haute spiritualité, ce samedi

Se situant dans la dernière décade du mois de Ramadan, Laylat al-Qadr ou nuit du destin (arabe : لَيْلَةُ الْقَدْرِ) est l'une des nuits considérées comme bénie chez les musulmans.

A Abidjan, la célébration officiellement de cette nuit se fera dans la nuit du samedi 8 mai au dimanche 9 mai 2021, dans le strict respect des mesures des mesures barrières. La pandémie à Coronavirus (Covid-19) oblige.

D'ailleurs, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques a invité la communauté musulmane à suivre en direct sur les chaines Rti1 et la télévision islamique Al Bayane (Canal 208) cette célébration.

En Côte d'Ivoire, la nuit d'Al-Qadr 2020 a lieu au moment où la communauté musulmane a perdu son guide spirituel, au début du mois de Ramadan 2021, Cheick Mmamdou Traoré. Al Aiman Cheick Boikary Fofana, le 2ème président de l'histoire du Cosim, faut-il le rappeler est décédé le 17 mai 2020.

Bien que célébré officiellement le 27e jour du mois de ramadan, il faut indiquer que selon le "Prophète de l'Islam", cette nuit est à déterminer parmi une nuit impaire dans la dernière "décade" du mois. C'est au cours de cette nuit que l'humanité va connaitre un événement sublime. La révélation et la descente du Coran. Cette nuit est l'équivalent de "1000 mois d'adoration".

C'est la plus sainte nuit de l'année, selon le Coran. « Nous l'avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l'Esprit (Djibril), par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut (bienfait de la part d'Allah, Exalté soit-Il, pour les croyants) jusqu'à l'apparition de l'aube. » (Coran 97/1-5)

Dans la tradition prophétique, Boukhari et Mouslim (des érudits qui ont fait des travaux d'authentification des hadith) rapportent que le Prophète a dit : « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et dans l'espoir d'obtenir la rétribution d'Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Et Celui qui veille Laylat Al-Qadr (La Nuit du Destin) (en prière) avec foi et dans l'espoir d'obtenir la rétribution d'Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés »