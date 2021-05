Tchad: Dégradation de la situation autour des rassemblements contre les autorités

Ce samedi 8 mai, de premières violences sont intervenues il y a environ deux heures en plusieurs points de Ndjamena, la capitale du Tchad. Des sources évoquent des blessés, des tirs à balles réelles, plusieurs arrestations également. Tout cela alors que la coalition citoyenne Wakit Tama avait prévu des rassemblements, finalement tolérés « in extremis » contre des autorités de transition jugées illégitimes.

De notre envoyé spécial à Ndjamena David Baché avec les moyens techniques de Julien Boileau

Tout était très calme au petit matin et la situation s'est dégradée d'un coup, vers 6h45 (locale). Les manifestants présents au point de rendez-vous fixé par les organisateurs de la marche à l'espace Fest Africa dans le VIe arrondissement se sont fait tirer dessus par la police. Des témoins parlent de tirs à balles réelles et à bout portant. Deux blessés ont été transférés à l'hôpital et il y a eu neuf arrestations, selon des responsables du mouvement Wakit Tama.

Lacrymogène

Nous-mêmes, mon technicien et moi-même, avons essuyé des tirs de lacrymogène dans les jambes. La foule a été dispersée mais les forces de police nous ont obligé à monter dans leur véhicule. Ils ont saisi notre matériel et notre chauffeur a reçu des coups de chicot. Nous avons rapidement été libérés, mais sans récupérer notre matériel d'enregistrement. Les policiers assurent que nous pourrons le récupérer plus tard.

Autres rassemblements

D'autres rassemblements sont signalés dans d'autres quartiers de Ndjamena, à Walia, à Atrone avec également des tirs de lacrymogène. La marche initialement prévue et officiellement interdite, mais tolérée, selon les déclarations hier soir du porte-parole du gouvernement ressemble finalement à la journée du 27 avril avec des mouvements épars réprimés dans la violence. Pas de mort à signaler à ce stade, il est encore très tôt.

Dans un premier temps, les autorités ont publié des règles qui rendaient impossible d'organiser légalement des rassemblements aujourd'hui, mais elles ont ensuite annoncé tolérer les manifestations du jour, sous réserve qu'elles demeurent pacifiques et en assurant qu'elles seraient scrupuleusement encadrées.

