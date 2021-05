Mali: BRVM - La capitalisation boursière boostée de près de 79 milliards FCFA en fin de semaine

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a été boostée de 78,563 milliards FCFA au terme de la journée de cotation du vendredi 7 mai 2021.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 4640,005 milliards FCFA contre 4561,442 milliards FCFA la veille, soit une progression de 1,72%. Cette hausse a été favorisée par celle des indices. L'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a gagné ainsi 1,72% à 154,18 points contre 151,57 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a gagné 1,36% à 133,12 points contre 131,33 points la veille.

Concernant la capitalisation boursière du marché obligataire, elle est restée stationnaire à 6298,926 milliards FCFA comme la veille.

La valeur totale des transactions s'est située à 928,024 millions FCFA contre 686,287 millions FCFA la veille, soit une augmentation de 241,737 millions FCFA.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les valeurs suivantes : Solibra (plus 7,50% à 70.960 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,41% à 1.450 FCFA), SITAB (plus 7,22% à 1.485 FCFA), Crown SIEM (plus 6,94% à 385 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,92% à 850 FCFA).

A contrario, le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : PALM Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 3.765 FCFA), Servair Abidjan (moins 4,50% à 955 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 1,29% à 3.840 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 1,25% à 6.320 FCFA) et BICICI (moins 0,46% à 5.425 FCFA).