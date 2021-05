Sénégal: Coopération Sénégal/ UE - Un centre national de formation de la police judicaire inauguré à Dakar

«Mme Irène Mingasson, ambassadrice de l'Union européenne (UE) au Sénégal, a procédé aujourd'hui (hier vendredi, ndlr) à l'inauguration du Centre National de Formation de la Police Judiciaire (CNFPJ) en présence de M. Sidiki Kaba, ministre des Forces Armées et de Général Jean Baptiste Tine, Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et des autorités administratives territoriales et locales», annonce un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien hier, vendredi 7 mai.

Selon le document, à travers la mise en place de ce centre, l'Ue vise à soutenir les Forces de Sécurité Intérieure du Sénégal dans le renforcement de capacités d'investigation de la Police judiciaire. Mieux, ajoute-t-il, cette activité s'inscrit dans le cadre du Programme de sécurité intérieure SENSEC-UE, financé à hauteur de 10 millions d'euros. La formation et la professionnalisation du personnel sont un élément clé de ce programme.

«Situé au sein de l'Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale et du Centre de Perfectionnement de la Gendarmerie Mobile, le Centre National de Formation de la Police Judiciaire est né de la nécessité d'assurer une formation d'excellence aux officiers et sous-officiers de Gendarmerie, et même à d'autres corps ayant une activité de Police judiciaire. Le CNFPJ est opérationnel depuis le mois de mai 2021, avec la formation sur «l'audition des personnes vulnérables victimes», poursuit la note. L'UE révèle que le CNFPJ fait partie des dix-neuf (19) infrastructures réalisées par le programme SENSEC-UE. Chaque construction est accompagnée d'équipements, mobilier, outils informatiques et des moyens roulants.

Le programme SENSEC-UE se termine à la fin mai 2021. Il a mis l'accent sur le renforcement des capacités opérationnelles des Forces de Sécurité Intérieures autour de 3 axes principaux notamment la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le contrôle et la surveillance des frontières et l'appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure.

Ainsi, l'inauguration s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'UE envers le Sénégal pour la coopération dans le domaine de la sécurité intérieure.