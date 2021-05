Tunisie: Pergola - Jouer avec les rayons de soleil

Il est temps de penser aux beaux jours à passer en extérieur. Avec l'approche de l'été, les terrasses et les jardins deviennent les endroits les plus appréciés de toute la maison. Ils rassemblent la famille et les amis pour des après-midis et des soirées à l'extérieur. Et quoi de mieux qu'une petite tonnelle pergola pour habiller son extérieur ?

Envie d'un aménagement extérieur pour profiter des beaux jours plus facilement ? Le parasol, le voile d'ombrage, le store-banne, la tonnelle, la pergola ou la serre sont autant de solutions pour se protéger du soleil, abriter les plantes comme les humains et même servir de support à végétaliser pour booster l'aménagement paysager. Il faut savoir juste les choisir !

«Avec cet abri prévu pour votre extérieur, vous faites bien plus qu'un simple aménagement : c'est un toit pour savourer, profiter, faciliter le quotidien. Mais aussi pour tirer la quintessence de votre jardin, de la verdure de votre terrain, de votre piscine... En bois, en métal, en toile, voilà un petit toit, sans murs, que vous utiliserez au printemps et à l'été, mais aussi lorsque la météo se montrera plus capricieuse», déclare Imen.

Rester à l'abri

Architecte de formation, cette jeune femme est une véritable touche-à-tout. Décoration d'intérieur, photographie, design et création d'objet, la créativité et l'art font partie de son quotidien depuis toujours. «Depuis toute petite, j'ai une sensibilité à la couleur, aux formes et aux matières», confie-t-elle, installée dans le bureau de sa magnifique demeure carthaginoise. Une maison qui ne passe pas inaperçue pour les amateurs d'architecture. Un extérieur magnifique, marqué par un coin très particulier, une pergola qui fait office d'une grande pièce extérieure.

Imen nous explique que, pour se protéger du soleil et de la chaleur et parfois même des pluies, la pergola est de plus en plus plébiscitée. Avec son côté rétro et sa facilité à s'intégrer dans un décor, elle permet d'aménager son extérieur facilement. «La pergola donne du cachet à tous les extérieurs. Elle a beaucoup de points forts. Elle permet d'avoir un abri en kit. Disponible en aluminium, en bois ou en acier galvanisé, avec une couverture en toile... La pergola donne la possibilité d'aménager les abords de votre terrasse ou de votre piscine. C'est une structure qui peut accueillir des séances de bronzage ou un salon d'été. Il s'agit également d'un abri qui peut prendre des formes différentes, de l'abri terrasse, au kiosque de jardin... ». Outre sa capacité à devenir un support pour plantes grimpantes, contribuant ainsi à végétaliser son jardin, la pergola présente d'autres avantages. Elle permet de couvrir une terrasse, offrant ainsi une protection contre les regards indiscrets en cas de vis-à-vis. Elle protège également d'un fort ensoleillement. Cette ombre créée permet de profiter de sa terrasse à tout moment de la journée. «En fonction des heures de la journée, il n'y a jamais deux atmosphères identiques. Il faut savoir profiter de son extérieur même sous un indice UV très élevé».

Comment aménager les côtés d'une pergola ? Imen nous dévoile qu'il existe trois façons d'aménager les côtés de votre pergola. «Cela vous permet de vous protéger complètement du soleil. D'abord, pensez aux plantes grimpantes. Les pergolas sont souvent utilisées comme support à plantes. Privilégiez des plantes grimpantes comme le lierre, la clématite ou bien encore les glycines pour aménager votre pergola. Ensuite il y a les toiles ou les rideaux à pergola, que moi personnellement je préfère. Mais attention il est nécessaire de les choisir imperméables et résistantes, afin de supporter les conditions climatiques. En cas de fortes pluies ou de tempête, il sera nécessaire de les mettre à l'abri. Enfin il y a les cannisses en osier, en bambou ou bien encore en PVC, les cannisses permettent de cacher parfaitement la vue de l'intérieur de la pergola, à petit prix. Leur seul et unique inconvénient, c'est qu'ils sont difficiles à entretenir».

Une affaire de goûts

Pour Imen, il n'est pas évident de mettre sa patte pour créer son propre univers. «Au début effectivement, j'ai voulu être très respectueuse de l'identité de la pergola que j'ai minutieusement commandée chez un grand industriel spécialisé. Je n'ai pas souhaité introduire des transformations sur son travail. Maintenant, j'avoue que je me sens un peu plus libre et j'ose un peu plus les transformations. Après tout, on est tous là pour rajouter quelque chose de différent dans les lieux où on vit. Alors, chaque saison je change de décorations, mais aussi de matériaux. Je jongle entre les tissus, le bois et le verre». L'audace d'Imen se manifeste par son travail sur les côtés de sa pergola. «Si j'ai besoin de couleurs, j'ôte le verre et je le remplace par les rideaux car j'estime qu'avec de la couleur on peut créer des volumes, des surprises, des matières. C'est un moyen simple de transformer tout un univers», explique-t-elle. Et en matière de couleurs, pas de tabou. «Je suis très free style, j'aime les mélanges mais je puise énormément d'inspiration dans la nature». La tendance qui l'inspire actuellement s'inspire de la nature. «L'alliance entre les teintes de vert profondes et les teintes chaleureuses d'inspiration terracotta. Il y a un véritable dialogue qui s'installe autour du côté nature végétal et le côté brut de la terre». Mais Imen souligne tout de même qu'au-delà des tendances, «chacun choisit sa couleur comme il la sent».