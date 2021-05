Tunisie: Les «swimwear» à avoir pour l'été

Les maillots de bain, chapeaux, serviettes, sacs de plage... sont des accessoires indispensables qui nous accompagneront pendant les beaux jours, lors de nos baignades à la mer ou à la piscine. Composé d'une seule pièce ou deux, il est primordial de bien choisir son maillot en fonction tout d'abord de sa morphologie, mais aussi selon les derniers cris de cet accessoire de mode ! On vous présente dans ce numéro les meilleures pièces de l'été pour être au top et toujours à la pointe de la mode.

L'été approche et nous sommes tous impatients de sentir la braise estivale, l'eau fraîche et salée, les caresses exquises des rayons de soleil mais, surtout, de ressortir nos vêtements légers et nos maillots de bain.

Et cet été plus que tout, les maillots de bain font ravage. En effet, depuis la Covid-19, nous aspirons à un bon bain de soleil et un look frais et même sexy, pour changer un peu du style décontracté et négligé que nous avons tous été obligées d'adopter pendant le confinement.

Si la mode n'a pas connu de changements depuis ces trois dernières années, toujours à cause de la Covid-19, il n'empêche que les créateurs, et les grandes enseignes ont tout de même fait fonctionner leurs méninges pour faire d'audacieux «upgrade» à des tendances vues et revues. Nous vous présenterons, pour ce fait, quelques tendances de «swimwear» à adopter, pour être au top cet été 2021.

La tendance du «one shoulder» ou le «j'me fou» a fait ravage, l'an dernier. Nous avons tous été conquises par ce cousin du bon vieux col bateau des années 2000. Cette année, le «one shoulder» est toujours dans la course, à porter en un maillot une pièce ou en bikini. Cette tendance est faite pour toutes les morphologies. Elle est sexy sans pour autant en faire trop.

Une autre tendance revisitée est celle du «lace-up». En effet, depuis deux ans déjà, nous avons toutes porté des pulls, des t-shirt et robes avec un décolleté à lacets.

Toujours dans le sexy, nous retrouvons les maillots avec des découpes au niveau des ventres et des hanches. Il faut cependant bien choisir la découpe pour les rondes et les petits bidons et poignets d'amour pour ne pas accentuer les petits bourrelets.

Pour les plus audacieuses, les maillots échancrés, tendance des années 90, sont revenus pour cet été. A oser en un maillot une pièce ou en culotte de bikini, cette tendance est très appréciée car elle donnera l'illusion de jambes longues et hanches bien dessinées.

Pour ce qui est du textile, le «lurex» est numéro un sur la liste. C'est un fil textile de polyester qui vous laissera sans voix et apportera une touche de «highlight» à votre maillot, puisqu'on le trouve dans différentes nuances de couleurs métalliques, tels l'or, l'argent ou l'aluminium.

Pour les plus discrètes et sobres, l'incontournable bikini noir classique est toujours à la mode. Semblable à la «petite robe noire» c'est un joker pour celles qui ne veulent pas se casser la tête mais avoir tout de même une belle allure.

Et, bien sûr, on n'oublie pas la pièce phare de ces dernières années, celle des maillots haute-taille qui connaissant un franc succès depuis quelques saisons. Ses atouts ? C'est qu'elles conviennent à toutes les morphologies et permettent à celles qui ont des rondeurs au niveau du ventre de bien les cacher.

A bien marier la couleur de son maillot de bain avec son cache-maillot, sa serviette et son sac de plage et le tour est joué ! vous êtes très tendance avec une très belle tenue de plage !