Algérie: Création d'un groupe de travail pour la préparation du projet de charte d'éthique dans l'administration

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a annoncé dimanche à l'Ecole nationale d'administration d'Alger (ENA) la création d'un "groupe de travail", composé d'universitaires et d'experts, pour "l'élaboration du projet de charte d'éthique dans l'administration et les entreprises publiques".

M.Djerad a indiqué dans son allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture des travaux d'une journée d'étude sur "l'éthique dans l'administration et l'entreprise publique", qu'un "groupe de travail composé d'enseignants universitaires, d'experts et de cadres d'administrations et d'entreprises, sera créé et sera chargé de l'élaboration du projet de charte d'éthique dans l'administration et les entreprises publiques à la lumière des propositions et des recommandations issues de cette rencontre".

Il a en outre souligné que "l'éthique administrative ne se limite pas à l'éthique professionnelle", mais elle se veut "le moteur efficace des libertés individuelles et collectives qui permettent d'être à équidistance des exigences que nous attendons des pouvoirs publics et du comportement des citoyens dans une société qui aspire à la justice et à la bonne gouvernance".

Les travaux de cette rencontre se poursuivent avec des conférences, suivies de débats autour de plusieurs axes liés à l'éthique dans l'administration et l'entreprise publique dont "L'éthique dans les systèmes de formation et d'enseignement", "la moralisation de la vie publique et les conflits d'intérêts et "l'éthique et la relance économique".