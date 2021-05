Maroc: Situation à Al-Qods occupée - Réunion d'urgence mardi des ministres arabes des Affaires étrangères

Le Caire — Le Secrétariat général de la Ligue des États arabes a annoncé, dimanche, la tenue d'une session d'urgence du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères mardi prochain, à la demande de l'État de Palestine au regard de l'évolution de la situation à Al-Qods occupée.

Dans un communiqué, la Ligue arabe a relevé que cette réunion qui se tiendra par vidéoconférence, portera sur les attaques israéliennes à Al-Qods occupée et les lieux saints islamiques et chrétiens, en particulier la Mosquée Al-Aqsa, et l'attaque contre les fidèles lors de ce mois béni du Ramadan, en plus des attaques brutales israéliennes et des plans de saisie des maisons des maqdessis, notamment dans le quartier de Cheikh Jarrah, pour tenter de vider la ville sainte de ses habitants et de déplacer sa population.

Selon le Sous-Secrétaire général de la Ligue arabe, Hussam Zaki, il a été décidé d'élever le niveau de la réunion au niveau ministériel au lieu du niveau des délégués permanents "au regard de la gravité des attaques israéliennes contre les fidèles à la Mosquée Al-Aqsa et les habitants du quartier de Cheikh Jarrah, dans le cadre d'une politique israélienne systématique visant à judaïser la ville d'Al-Qods et à changer la situation juridique et historique actuelle de la ville et ses lieux sacrés".