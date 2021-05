Maroc: Botola Pro D1 - Le DHJ confirme et le RCOZ respire

Le Rapide Oued Zem s'est imposé face à la Renais- sance de Zemamra sur le score de 3 buts à 2, sa- medi soir au Complexe de l'OCP de Khouribga, en match comp- tant pour la 15è journée de la Bo- tola Pro D1 "Inwi" de football. Les hommes de Fouad Sahabi ont ouvert la marque dès la 9ème minute par Mohamed Rouhi, avant que son coéquipier Issam Boudali ne creuse l'écart à deux reprises (22e, 40e). Abdessamad El Moubarki et Saad Lamti ont réduit le score pour les visiteurs sur penalty, respectivement à la 52e et la 66e minutes.

Le Rapide Oued Zem occupe, désormais, la 15e place avec 15 points, tandis que son adversaire du jour est lanterne rouge (12 pts). Le Difaâ d'El Jadida (DHJ), autre club qui patauge en bas du tableau, a surclassé le Hassania d'Agadir (HUSA) sur le score de 1 but à 0, au stade El Abdi d'El Jadida. L'unique but de la rencon- tre a été l'œuvre de Masoud Juma (54 e ). Grâce à cette victoire, le DHJ est 11e avec 17 unités ex æquo avec le Youssoufia Berrechid et le Chabab Mohammédia. Le Hassa- nia d'Agadir conserve sa 3e place au classement (23 pts). Le troisième match disputé samedi a opposé au stade d'hon- neur à Oujda le Mouloudia local (MCO) à l'Olympic de Safi.

Cette rencontre s'est soldée en faveur du MCO par 3 à 2, grâce aux réa- lisations de Demba Camara (19e, 90e) et de Salaheddine Bahi (93e), tandis que Hamza Khabba a ré- duit l'écart pour les Safiots à deux reprises (23e, 60e). A la faveur de cette victoire, le MCO est 6e du classement avec 20 unités, tandis que l'Olympic de Safi est 7e (18 pts), aux côtés du FUS de Rabat, du Moghred de Fès et de la Renaissance de Berkane.

Le quatrième match qui a eu lieu samedi au stade El Bachir de Mohammédia entre le SCCM et le FUS s'est achevé sur un nul blanc. Vendredi, au Grand stade de Tanger, l'Ittihad de Tanger s'est imposé face au Youssoufia de Berrechid sur le score de 2 buts à 0. Une victoire qui permet à l'IRT de se hisser à la 3e place avec 23 unités, aux côtés de l'AS FAR et du Hassania d'Agadir, tandis que son adversaire a été re- joint, comme précité, à la 11ème place (17 pts) par le SCCM et le DHJ. Il convient de rappeler en der- nier lieu que la page de cette 15ème journée, ultime acte de la phase aller, devait être tournée hier avec la programmation de trois rencontres, à savoir RSB- MAT, ASFAR-WAC et Raja- MAS.

Moutawalli écarté de l'équipe première

Premier coup de poing sur la table de Lassad Chabi. L'entraîneur des Verts n'a pas apprécié du tout le comportement de Mohcine Moutawalli qui avait refusé, une fois intégré aux ultimes minutes du match des quarts de finale de la Coupe du Trône contre l'ASFAR, de porter le brassard de capitaine et de tirer un penalty. La décision prise par Chabi consiste à écarter Mohcine Moutawalli de l'équipe première et ce dernier ne devait pas être aligné hier pour le match du championnat contre le MAS. Il devrait aussi manquer le match des quarts finale aller de la Coupe de la Confédération, prévu dimanche prochain à Johannesburg, contre Orlando Pirates.

DIVERS

Championnat D2

Voici les résultats de la 21è journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football, à l'issue des matches disputés samedi:

CJBG-WST : 2-1

IZK-TAS : 2-0

RAC-KAC : 1-2

CAK-UTS : 2-0

A noter que les matches JSS-KACM, SM-WAF, OCKASS et OD-RBM devaient avoir lieu dimanche.

Saltou prêté à Ahly Tripoli

L'attaquant libyen du FUS de Rabat, Anis Saltou, a été prêté au club libyen d'Ahly Tripoli jusqu'à la fin de la saison (2020-2021), a annoncé vendredi le club rbati. Ce prêt a été conclu moyennant "une contrepartie financière sans option d'achat", indique un communiqué du FUS.

L'attaquant libyen rejoindra sa nouvelle formation lors des prochains jours. Il avait déjà défendu les couleurs d'Ahly Tripoli à deux reprises. Alors libre de tout contrat, Saltou avait signé pour le FUS en octobre dernier pour trois ans, en provenance de l'Ittihad Alexandrie d'Egypte. Sous les couleurs du FUS, Anis Saltou a inscrit 3 buts, à l'issue de la 14è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.