Egypte: Les citoyens doivent constater que nous traversons des conditions exceptionnelles

Les citoyens doivent constater que nous traversons des moments et conditions exceptionnelles en raison de la pandémie du coronavirus, a déclaré le Premier ministre Moustafa Madbouly, mercredi lors d'une conférence de presse au terme d'une réunion avec le haut comité de gestion de la crise du coronavirus.

"Le citoyen a un rôle important à jouer pour respecter toutes les mesures préventives qui protegent sa santé et celle de toute la société", a dit M. Madbouly.

En concomitance avec l'ouverture des installations économiques et commerciales, les cafés et les restaurants, plusieurs mesures ont été prises et l'Etat a tant insisté à les respecter de façon à garantir la poursuite de ces activités de divertissement qui représentent en même temps une source importante des millions d'Egyptiens, cependant durant la dernière période, il s'avère que les citoyens ne s'intéressent plus de ces mesures au sein de ces établissements, a ajouté M. Madbouly.

Actuellement , nous pouvons avoir toute une famille atteinte par le COVID-19, non seulement un seul individu de la famille, ce qui est très important, a-t-il dit, tout en affirmant que jusqu'ici l'Etat est capable de gérer la crise du coronavirus , grâce aux lits offerts dans les soins intensifs et les aspirateurs artificiels.

Il a ajouté que le gouvernement avait dû prendre de nouvelles mesures préventives durant la réunion du haut comité de gestion de crise, notamment pour la prochaine période de la fin du mois de Ramadan et durant les vacances de l'Aid al-fitr.

A partir de demain et jusqu'au vendredi 21 mai 2021, de nouvelles mesures seront prises durant cette période exceptionnelle afin de garantir que la situation soit toujours sous contrôle et de ne pas parvenir à la limite maximale de la capacité des hôpitaux et des lits.

Les magasins, les centre commerciaux, les cafés, les restaurants, les cinémas et les théâtres seront fermés à partir de demain à 9:00 pm afin d'éviter l'encombrement dont on témoigne habituellement durant cette période.

Tout rassemblement artistique, ou social dans des installations sociales ou hôtelières sera interdit pendant deux semaines, a-t-il dit notant que les vacances de l'Aid al-Fitr serait du mercredi prochain 12 mai jusqu'au dimanche 16 mai 2021 (soit 5 jours), durant cette période, tous les parcs, jardins et les plages publiques seront totalement fermés, a affirmé M. Madbouly.