Congo-Kinshasa: L'ancien Premier ministre Matata Ponyo réagit à la demande de la levée de son immunité

Pour le procureur près la Cour de Cassation qui s'est adressé au bureau du Sénat, la responsabilité du sénateur Augustin Matata Ponyo est mise en cause dans la débâcle du projet du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo.

Selon le rapport de l'Inspection générale des finances, 205 millions de dollars ont été détournés sur les 285 millions affectés à ce projet par l'État congolais. L'ex-Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui se trouvait à l'étranger, a écourté son séjour pour venir faire face à la justice et dire la vérité.

Je n'étais pas, moi, impliqué dans la gestion de ce projet et je suis très étonné que seule la personne qui n'était pas impliquée dans la gestion est poursuivie. Je pense que c'est injuste et c'est pour cela que j'ai été obligé de rentrer pour pouvoir répondre à l'appel de la justice et de pouvoir dire la vérité. Et le plus important, c'est que la vérité triomphe quelles que soient la longueur de l'obscurité et la longueur du mensonge.

Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre congolais