Cote d'Ivoire: Opération de solidarité et de recueillement du Pdci-RDA - Le bilan partiel des contributions fait 50 millions F CFA

Lancée il y a quelques jours, l'opération de solidarité et de recueillement du Pdci-Rda a livré ses premiers chiffres, hier. A l'issue d'une réunion, tenue, à la Maison du parti, à Cocody, le bilan partiel fait état de 50 millions F Cfa pour les contributions en faveur des victimes des événements liés au 3ème mandat d'Alassane Ouattara.

La réunion était présidée par le chef du Secrétariat exécutif, Pr Maurice Kakou Guikahué. Il est revenu au vice-président Aby Raoul, député-maire, membre du Comité de pilotage, de faire le point du bilan partiel à la presse. «Nous venons de faire notre première réunion bilan de l'opération de recueillement et de soutien à tous ceux qui ont subi des désagréments, pendant les derniers événements en Côte d'Ivoire. C'est le bilan partiel que nous avons fait, à peu près 50 millions F Cfa, en nature et en espèce, pour nous occuper de tous ceux qui sont en prison et tous ceux qui ont subi des dégâts. D'ici la semaine prochaine, nous allons faire la répartition de tout ce que nous avons reçu » a-t-il fait savoir.

Il est encore possible pour les retardataires d'apporter leurs contributions, selon Aby Raoul. « L'opération va continuer durant quelques semaines pour permettre à tous ceux qui n'ont pas encore réagi de le faire. La liste officielle de tous ceux qui ont cotisé sera publiée dans notre journal. On n'a pas exactement le nombre mais il y a quand même une centaine de personnes encore en détention. Ces dons vont servir à aider ceux qui sont encore en prison, ceux qui ont été libérés, ceux qui ont été blessés ou ont subi des dégâts » a-t-il précisé. L'opération de solidarité et de recueillement a démarré, le 29 avril 2021, dans toutes les délégations Pdci-Rda, après le lancement officiel présidé par S.e.m Henri Konan Bédié, président du parti.