Burkina Faso: Premier League J35 / Aston Villa 1 - 3 Manchester United - le but de Bertrand Traoré (Aston Villa) n'a pas suffi

Manchester United s'est imposé ce dimanche 9 mai 2021 face à Aston Villa, sur le score de 3 buts à 1, pour le compte de 35e journée de la Premier League. Et cela malgré le but de l'international burkinabè Bertrand Traoré, joueur d'Aston Villa.

Il avait pourtant réussi à donner l'avantage à Aston Villa dès la 24e minute, mais Manchester United est parvenu à revenir au score pour finalement gagner ce match, 3-1.

En effet tout avait bien commencé pour Aston Villa, qui menait à la mi-temps 1 but à 0 grâce à l'international burkinabè, Bertrand Traoré, qui d'un contrôle orienté, avait réussi à se mettre dans le sens du but et déclencher une lourde frappe dans la lucarne du gardien mancunien G. Henderson. Mais au retour des vestiaires, M. United va mettre le pied sur l'accélérateur et prendre le contrôle du jeu. Suite à un pénalty pour Man U, Bruno Fernandes va réduire la marque à la 52'. Quatre minutes plus tard, le prodige anglais Greenwood, va inscrire le second but de l'actuel deuxième du championnat anglais. Edinson Cavani va finalement assomer Aston V. en ajoutant un troisième but (87').

Aston Villa s'incline donc 3-1 après avoir mené au score par le biais de Bertrand Traoré, mais reste 11e au classement avec 48 points.