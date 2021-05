Nigeria: Victor Osimhen - Le Nigérian veut jouer la Ligue des champions la saison prochaine

Victor Osimhen est dans une forme étincelante. Il est en mission pour amener le Napoli en Champions League.

Naples, emmené par un Victor Osimhen qui finit la saison en boulet de canon avec son premier doublé en Serie A, s'est facilement imposé à La Spezia (4-1) samedi 8 mai pour prendre provisoirement la deuxième place du classement. Osimhen a continué sur sa lancée en claquant un doublé, samedi. Un doublé auquel l'ancien Lillois a ajouté une passe décisive en guise de cerise sur le gâteau. L'attaquant nigérian, dont la saison a été perturbée par une longue blessure à l'épaule, enchaîne les buts depuis début mars.

« Victor est heureux de la victoire et il se sent bien au Napoli. Quand il marque des buts, tout devient plus facile », a déclaré son agent William D'Avila à la radio commerciale italienne, Kiss Kiss.

Alors qu'il a connu un début de saison décevant, l'international nigérian de 22 ans s'est désormais relevé et est actuellement à dix buts en 27 matchs toutes compétitions confondues. « Il est fier de porter le maillot du Napoli et il tient à remercier le club de l'avoir soutenu et attendu, aussi quand il s'est blessé et quand il a attrapé Covid. » a confié D'Avila.

Bien que Victor Oshimen ait été critiqué au sein de la presse italienne pour sa première saison hachée de blessures et de Covid, son agent révèle qu'il n'y a jamais prêté attention. « Il sent que la confiance de tout le groupe et l'atmosphère dans le vestiaire l'aident. Nous n'avons jamais écouté les critiques, il est normal qu'il y ait beaucoup d'attentes lorsque les frais de transfert sont élevés. »

D'Avila a d'ailleurs révélé un dernier objectif de son client désire atteindre avant la fin de la saison de Naples, celui de remporter les 9 points possibles restants pour espérer jouer la C1 la saison prochaine. « L'objectif de Victor est de gagner les trois derniers matchs de la saison parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions avec Naples. »