Sénégal: Médias - Les premières cartes nationales de presse délivrées fin mai

Lors de sa première session ordinaire, la Commission avait épluché les 107 dossiers pour l'obtention des cartes nationales de presse reçus dont 13 dépôts en ligne depuis l'ouverture des dépôts le 15 mars dernier. C'est ainsi qu'elle a eu à valider 52 dossiers et les bénéficiaires recevront leur carte nationale de presse d'ici à la fin du mois de mai, a fait savoir son président Daouda Mine.

A l'issue d'un symposium organisé à Touba par l'Association 3CM (Concertation des correspondants du département de Mbacké), il soutient que les autres demandes seront examinées par la commission chargée de la validation des acquis de l'expérience, qui décidera de leur aptitude à exercer le métier conformément aux règles établies par le code de la presse voté en 2017. Ces derniers seront convoqués incessamment, a renseigné M. Mine.

Il a, par ailleurs, a profité de l'occasion pour revenir sur les conditions d'acquisition de la carte de presse : Détenir un diplôme d'une école de formation en journalisme reconnu par l'état, avoir la License plus deux ans d'expérience, à défaut disposer d'une décennie d'expérience dans la collecte, vérification et traitement de l'information. Pour les deux derniers cas, la commission, avec des personnes ressources (enseignants formateurs) évalue l'aptitude du postulant à la carte nationale de presse, pour la validation des acquis de l'expérience.

La phase transitoire prend fin en 2027

A partir de 2027, la phase transitoire qui a démarré en 2017 prend fin. Ainsi, l'acquisition de la carte nationale de presse ne sera désormais possible qu'avec le diplôme d'une école de formation reconnue par l'Etat, ou la License et deux ans d'expériences. L'autre possibilité concernant la validation des années d'expériences ne sera plus de mise, a expliqué M. Mine.

Il était accompagné de Massaer Dia, mandaté par le Synpics et Ibrahima Lissa Faye de la presse en ligne (Appel), pour partager et vulgariser leurs expériences avec les confrères de Mbacké, venus en masse assister à cette rencontre instructive à plus d'un titre.