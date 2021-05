Mauritanie: Premier ministère - "Ce qui a été réalisé ne le serait pas sans la volonté ferme du Président de la République et sa confiance au gouvernement"

Nouakchott — La Primature a publié une déclaration vendredi, à l'issue de la première partie de la série de visites de travail et d'inspection initiées par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal il y a plus d'un mois dans les ministères.

La déclaration affirme notamment que ce qui a été réalisé au cours de la période écoulée du mandat de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, ne le serait pas sans la ferme volonté du Président de la République, la confiance qu'il accorde au gouvernement et le suivi quotidien de son action, notamment lors de toutes les réunions du conseil des ministres.

Le gouvernement, ajoute le communiqué, est une équipe de travail solidaire et soudée dont l'action se complète. Son action a toujours besoin d'évaluation et de révision pour améliorer les performances et surmonter les obstacles éventuels.

Voici le texte intégral de la déclaration :

"Son Excellence le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, vient d'achever la première partie de la série de visites de travail et d'information qu'il a entamées il y a plus d'un mois dans les ministères.

Le but de ces visites était de transmettre à toutes les composantes et articulations de l'appareil administratif de l'État, les instructions et directives de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, sur la nécessité de dynamiser l'administration, de s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de son programme et de connaître de près les défaillances et les obstacles qui entravent l'accélération du rythme d'exécution des principaux programmes et projets.

Le Premier ministre a pu mesurer au cours de ces visites, l'ampleur des efforts déployés par tous les départements à tous les niveaux, pour notamment :

-Atténuer les souffrances des couches vulnérables,

-Faciliter l'accès aux services de base tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, etc.

-Rapprocher les services des citoyens,

-Préserver la sécurité des citoyens et de leurs biens,

-Promouvoir les secteurs productifs,

-Lutter contre le chômage des jeunes,

-Développer les infrastructures de base.

Ce n'est pas un secret, bien sûr, de dire que le contexte dans lequel ces réalisations ont été accomplies a été marqué par des difficultés particulières et des contraintes majeures ayant accompagné l'action gouvernementale dès le premier jour de ce mandat présidentiel. Le gouvernement a trouvé un lourd héritage devant lui à tous les niveaux.

Par exemple, l'administration, outil de tout développement, a été l'objet d'une destruction systématique qui a paralysé toutes ses articulations et perturbé ses capacités d'action constructive et de saine gestion.

La conjoncture nationale et internationale difficile provoquée par la pandémie du coronavirus a ralenti le rythme de mise en œuvre des différents programmes et plans élaborés ; la vérité est que ce qui a été accompli à ce jour, ne l'aurait pas été, sans la ferme et sincère volonté de Son Excellence le Président de la République, la confiance qu'il accorde au gouvernement et le suivi quotidien de son action, en particulier lors de toutes les réunions du Conseil des ministres.

Le gouvernement est une équipe solidaire et soudée dont l'action se complète. Celle-ci a toujours besoin d'évaluation et de révision pour améliorer ses performances et surmonter les obstacles auxquels il est confronté. C'est la bonne approche que Son Excellence le Président de la République a constamment poursuivie pour stimuler l'action gouvernementale à travers ses sages directives visant à accélérer le rythme des travaux afin de répondre aux aspirations de nos chers citoyens à une vie décente et à un développement global durable.

Par conséquent, la confiance se renforce désormais avec les visites du Premier ministre et les les insuffisances enregistrées dans la mise en œuvre des programmes gouvernementaux seront, avec l'aide d'Allah, surmontées et rapidement corrigées, afin d'atteindre les objectifs ambitieux fixés".