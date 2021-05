Mauritanie: Le Président de la République reçoit un message écrit de l'Émir de l'État du Koweït

Nouakchott — Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu samedi après-midi un message de son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmed Jaber Al-Sabah, Emir de l'Etat frère du Koweït.

Le message a été remis au cours de l'audience accordée par le Président de la République au ministre koweïtien des affaires étrangères, ministre d'État du conseil des ministres, envoyé spécial de l'Émir du Koweït, Son Altesse Cheikh Ahmed Nasser Al-Ahmed Sabah.

A sa sortie d'audience l'envoyé spécial koweïtien a indiqué, dans une déclaration à l'AMI, qu'il était heureux de se retrouver en Mauritanie pour remettre un message de Son Altesse Cheikh Nawaf Al-Ahmed Jaber Al-Sabah à son frère, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani portant sur les excellentes relations bilatérales et les moyens de les développer et de les renforcer dans tous les domaines.

Il a précisé que les relations entre les deux pays, qui datent de 44 ans ont été renforcées dans les différents domaines, mais qu'il est possible d'élargir l'espace et les domaines de coopération de façon méthodique et objective, en redynamisant les accords entre les deux pays au cours de la réunion de la première commission mixte qui se tiendra à la fin de cette année.

Son Altesse Cheikh Ahmed Nasser Al-Ahmed Sabah a précisé qu'il a discuté avec le Président de la République de la situation créée par le covid-19, soulignant qu'elle appelle, la conjugaison des efforts des deux Etats.

L'envoyé spécial a ajouté que les discussions ont aussi porté sur la sécurité alimentaire, l'Etat du Koweït considère que c'est l'un des domaines touchés par la pandémie dans la région.

"Il est donc important d'intégrer les liens de complémentarité ainsi que le concept de sécurité alimentaire dans les relations entre les deux pays frères ", a- t-il ajouté.

Le ministre koweitien des Affaires étrangères a affirmé, au sujet des questions régionales et internationales discutées, une identité de vue sur la compréhension et l'approche commune basée sur les principes de dialogue, de bon voisinage et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États.

Son Altesse Cheikh Ahmed Nasser Al-Ahmed Sabah a assuré que le Koweït et la Mauritanie, dans la zone arabe, malgré leur éloignement géographique, sont plus proches par les valeurs, les principes et qualités louables qu'ils partagent.

"Je souhaite à la Mauritanie sœur bonne fête d'El Fitr et implore ALLAH de lui accorder plus de sécurité et de prospérité ainsi qu'à la Oumma arabe et islamique" , a conclu l'envoyé spécial koweitien.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed et de l'ambassadeur du Koweït en Mauritanie, SE M. Khaled Mohamed Cheïbani.