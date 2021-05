Congo-Kinshasa: Ministère du Budget /Aimé Boji Sangara - "Le Gouvernement des Warriors ne peut réussir que si nous avons une administration des Warriors"

Un nouveau vent souffle au Ministère du Budget. Tenez ! Aimé Boji Sangara et Elysé Bokumwana, respectivement Ministre d'Etat en charge du Budget et Vice-ministre du Budget, ont bouclé ce jeudi dernier les visites des différents Services et Directions de l'Administration de ce Ministère, visites débutées la veille.

Animés d'une volonté extraordinaire d'apporter une touche particulière à ce secteur, pour cette deuxième et dernière étape, ces deux Responsables du Ministère d'Etat en charge du Budget, ont commencé, ce jeudi, leur ronde par la Direction Générale des Politiques et Programmation Budgétaire (DGPPB), où ils étaient accueillis, en arrivant, par le Secrétaire Général a.i. du Budget, la Directrice Générale de la DGPPB et quelques Directeurs présents. Ensuite, ils ont été conduits au Bureau de la Directrice Générale Colette Mata Ngosenganya, avec qui ils ont passé en revue, pendant une vingtaine de minutes, quelques questions importantes liées à cette Direction Générale des Politiques et Programmation Budgétaire.

En quittant la DGPPB, après avoir visité toutes ses Directions, le Patron du Budget Congolais et son Collègue, se sont ensuite rendus à la Direction de Contrôle Budgétaire que dirige Eric Djamba Otshudi.

Sur place, le personnel de cette branche de l'Administration du Budget a profité de l'occasion pour remettre au duo Boji et Bokumwana, un mémorandum qui reprenait certaines de leurs recommandations. Lequel mémo a été reçu par le Ministre d'État Boji, avec des assurances d'une réponse positive dans les prochains jours.

Toujours accompagné du Secrétaire Général a.i. du Budget, Pierre Mbuyi Kabwika, Aimé Boji Sangara et Elysé Bokumwana Maposo, vont se rendre à la Direction de la Paie, où Ils seront accueillis par la Directrice de ce service, Angeline Bulemi Nkulu.

Sur place, ils ont poursuivi le même exercice, à savoir, la visite des différentes divisions dont regorge ce département.

Dans cette ronde, aucun service de l'administration du Budget n'a été ni oublié ni négligé. Car, l'objet principal est bien de s'imprégner, à la loupe, de toutes les situations positives ou négatives, afin de permettre au personnel de travailler dans des conditions confortables.

Après avoir visité la Direction Générale du Contrôle du Marché Public, patronné par Michel Ngongo Salumu, Aimé Boji et Elysé Bokumwana vont boucler la boucle de ces visites avec le Service National d'Approvisionnement et d'Imprimerie (Senapi), où un mot de circonstance, au nom de tout le personnel, a été lu par le Président du Syndicat.

Godet Mantwa, a, au nom de tous les travailleurs du Senapi, sollicité du Ministre d'Etat en Charge du Budget, Aimé Boji Sangara, un soutien technique en faveur de cette imprimerie qui fut jadis la première de l'Afrique centrale, devenue l'ombre d'elle-même, suite aux pillages de 1991 et 1993 en République Démocratique du Congo, Zaïre à l'époque (... ).

Pour sa part, le Ministre d'Etat en charge du Budget a rassuré qu'il allait poursuivre la relance de cet outil de production, pour accompagner le Gouvernement dans l'accomplissement de ses missions, conformément à la Vision du Président de la République, Félix Tshisekedi.

"Nous voulons vous rassurer que nous sommes là pour travailler ensemble, pour vous accompagner, et pour faire de sorte que vous puissiez jouir des fruits de votre travail, au même titre que vos collègues qui sont dans les autres Directions. Nous allons y veiller", s'est exprimé Aimé Boji Sangara

En outre, Aimé Boji Sangara croit dur comme fer, que l'Administration du Budget peut, en travaillant en parfaite collaboration, être appelée aussi comme le Gouvernement Sama Lukonde, "une administration des Warriors"

"Le Gouvernement des Warriors ne peut réussir que si nous avons une administration des Warriors. Notre tâche, c'est de faire de sorte que nos administrations puisse être dans des conditions qui permettent de maximiser nos rendements", a souligné le Patron du Budget Congolais

C'est sous les applaudissements de tous les agents et cadres du Senapi que les deux Responsables de la gestion du Budget de l'Etat, Aimé Boji Sangara et Elysé Bokumwana Maposo, ont regagné leurs bureaux de travail après avoir passé 48 heures sur terrain.