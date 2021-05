Cote d'Ivoire: 100 ans du Rotary en Afrique - Marie-Irène Richmond Ahoua distinguée parmi 13 personnalités

La Côte d'Ivoire vient d'être honorée à travers la Sénatrice Marie-Irène Richmond Ahoua qui a été distinguée par le président mondial du Rotary, au nombre des 13 personnalités qui ont fait progressé le plus le service humanitaire sur le continent africain.

Les Rotariens africains et ceux de la Côte d'Ivoire en particulier peuvent s'enorgueillir. La communauté mondiale de ce club service vient de reconnaître publiquement leur engagement dans l'action humanitaire. Marie-Irène Richmond Ahoua fait partie des 13 acteurs africains qui ont été distingués les 24 et 25 avril 2021, lors de la conférence du Centenaire du Rotary sur l'Afrique qui s'est tenue virtuellement à Johannesburg .. Plus de 90 interventions dont celle de Marie-Irène Richmond Ahoua, Coordonnatrice du Rotary pour l'Afrique Francophone pour 2020/2023, Ivoirienne Ancien Gouverneur de District sur le thème : la qualité de la surveillance, prévention et contrôle des maladies transmissibles en Afrique.

Il s'agit des femmes et des hommes qui n'ont cessé de poser de bonnes actions pour la transformation socio-économique du continent, de par leur détermination dans la mise en œuvre des programmes humanitaires. Parmi les récipiendaires figurent le Nigérian Jonathan Majiyagbé, seul Africain à avoir assumé la fonction de Président du Rotary International en 2002/2003, ainsi que deux autres Nigérians dont Yinka Babalola, ancien Vice-président, un Ougandais, un Ghanéen, un Sud-Africain...A préciser que le club de Dakar doyen est le 1er club en Afrique de l'Ouest et a reçu sa charte en 1939. En Côte d'Ivoire, le 1er club Rotary, le club d'Abidjan, a reçu sa charte le 11 Juin 1956.

Le choix porté sur Marie-Irène Richmond Ahoua parmi ces 13 personnalités africaines, faut-il le rappeler, ne devrait en aucun cas être une surprise ou de la complaisance, si l'on s'en tient à son parcours, son engagement et l'aisance avec laquelle elle se met au service de l'humanitaire depuis 1996. En 2020, l'Ivoirienne Marie-Irène Richmond Ahoua, ancien Gouverneur du District 9101 et Sénatrice de la République, a été nommée Coordonnatrice régionale du Rotary pour l'Afrique francophone pour l'exercice 2020/2023. « Je suis d'autant plus heureuse qu'à travers ma petite personne, mon pays, la Côte d'Ivoire, soit mis en lumière sur l'échiquier international. C'est une grâce de Dieu et je traduis ma gratitude et celle de mon pays au président mondial du Rotary. Les défis sont encore nombreux et je ferai toujours ce qui m'est possible pour contribuer à mon humble niveau à les relever au grand bonheur des populations vulnérables cibles », a dit Marie-Irène Richmond Ahoua.

Très engagée dans l'Initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite, elle a fini par être surnommée par les Ivoiriens « Maman polio », pour sa détermination dans l'éradication de cette maladie en Côte d'Ivoire. Ses différents plaidoyers et lobbyings auprès du Rotary international pour les appuis financiers et matériels ont aidé la Côte d'Ivoire, avec le soutien d'autres partenaires au développement comme l' Oms, l'Unicef, CDC et la Fondation Bill et Melinda Gates, l'Alliance mondiale, pour ne citer que ceux-là, à obtenir la certification de l'éradication de cette maladie invalidante qu'est la poliomyélite, après de nombreuses campagnes de vaccination qui ont atteint, même dans les hameaux les plus reculés du pays, les enfants de 0 à 5 ans.

En effet, en 2021, le Rotary a 100 ans de présence en Afrique, le 1er club ayant été créé en 1921 à Johannesburg en Afrique du Sud. Selon les données du Rotary international, la présence de ce club service en Afrique est marquée par plus de 1 600 clubs réunissant plus de 38 000 rotariens, répartis dans 16 districts implantés dans 52 des 54 pays (la Libye et la Somalie n'ayant pas de clubs à ce jour) avec une croissance à 2 chiffres sur les dernières années. Une large majorité anglophone (environ les 2/3 des effectifs) suivie d'une présence francophone (9 500 rotariens, 480 clubs dans près de 30 pays) et de quelques pays sur la côte Est et Ouest où le portugais et l'espagnol sont pratiqués.

Les défis du Rotary dans les 10 ans à venir

Après avoir été déclaré exempt de polio en août 2020, le prochain défi qui se présente est la crise de la Covid-19 présente en Afrique mais avec des chiffres moins élevés que ceux redoutés en début d'épidémie. L'expérience acquise par le Rotary Afrique, par la campagne PolioPlus, les réseaux logistiques et les partenariats sont mis à contribution pour ce nouveau défi et s'avèrent efficaces. Mais les clubs et les rotariens se sont mobilisés du Nord au Sud, et d'Est en Ouest, pour informer largement sur les gestes barrières, venir en aide aux structures médicales et aux personnels soignants, par des dons de matériels, d'équipements et de médicaments mais aussi auprès des populations en difficulté par des dons en vivres, de l'eau et des vêtements.