Madagascar: Variété malgache - Nampoina revient sur les devants avec "Tiako Izy"

La candidate au télécrochet Pazzapa 3, Nampoina, revient sur les devants de la scène avec son titre fraîchement enregistré « Tiako Izy ».

Un morceau composé et écrit par Marion et qui surfe sur la vague de la musique urbaine. D'ailleurs, le phrasé et la rythmique dans cette chanson semblent faire un petit clin d'œil à Aya Nakamura. Style qui fonctionne plutôt bien ces dernières années à en juger par le succès des chanteurs et chanteuses adeptes des mélanges de sonorités africaines, américaines, arabes, latinos et créoles. Côté texte, la chanson aborde une thématique plus ou moins classique où il est histoire d'une jeune fille amoureuse d'un garçon, mais qui a certaines craintes sur les intentions de celui-ci.

Et là encore, la formule peut fonctionner étant donné que le grand public local est très preneur de ce genre d'histoire. Non, il ne faut pas s'attendre ici à une chanson révolutionnaire, au contraire, c'est le genre de morceau que l'on peut fredonner lors d'une balade à vélo ou qu'on chante devant sa copine dans un karaoké. Bref, avec ce titre, la jeune chanteuse pourrait bien décrocher son étoile au Hall of Fame de la musique variété malgache. En passant, il convient de préciser que le clip vidéo de "Tiako Izy" concourt pour intégrer la sélection de l'émission en ligne Hit Lounge.